Recurso destinado pelo deputado Ezequiel Neiva garante a eliminação de 14 pontes de madeira em Colorado

Por Nilson Nascimento

Publicada em 27/03/2026 às 14h32

Segundo o parlamentar, a substituição das pontes representa um investimento de longo prazo na infraestrutura rural (Foto: Nilson Nascimento)

Com investimento de R$ 500 mil, por meio de emenda parlamentar individual, o deputado Ezequiel Neiva (PL) amplia os trabalhos de melhoria da infraestrutura das estradas em Colorado do Oeste. Com o recurso, serão eliminadas mais 14 pontes antigas de madeira, garantindo mais segurança para o escoamento da produção e o transporte escolar.



Montagem dos tubos

Ezequiel Neiva destacou que os 14 tubos metálicos foram solicitados pelo vereador Gilmar da Obras e que os trabalhos de instalação serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras, em parceria com o prefeito Edinho da Rádio.

“Visitei a montagem dos tubos acompanhado do prefeito Edinho, dos vereadores Gilmar da Obras, Fabão e Buzanello, além do secretário de Obras, Josemar Beato, e do nosso colaborador no município, Gilmar da Saúde. O fim do período das chuvas está se aproximando, e a prefeitura já vai iniciar os trabalhos”, ressaltou o parlamentar.



Mais segurança

O deputado explica que a iniciativa tem como objetivo substituir pontes antigas e danificadas por tubos metálicos, proporcionando mais segurança e melhorando a trafegabilidade na zona rural. A medida beneficia diretamente produtores e moradores que utilizam diariamente as estradas para o transporte de pessoas, o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços essenciais.

Recurso é via emenda do parlamentar

As obras contemplarão pontos estratégicos como a Linha 2, Linha 176, Linha Mini Eixo, Travessão do KM 11 e Travessão do Chico Doido, regiões com grande circulação de veículos e máquinas agrícolas.

Segundo o parlamentar, a substituição das pontes representa um investimento de longo prazo na infraestrutura rural, com impactos positivos no desenvolvimento econômico e social da região.

“Essas ações fazem parte do nosso trabalho em defesa do homem do campo, garantindo qualidade de vida e fortalecendo a agricultura familiar, que é a base da economia de muitos municípios rondonienses”, afirmou Ezequiel Neiva.