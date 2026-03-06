Ratinho diz que não vai se retratar em processo movido por Chico Buarque

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/03/2026 às 11h33

O apresentador Ratinho informou à Justiça que não pretende se retratar pelas declarações que motivaram um processo movido pelo cantor Chico Buarque. A manifestação foi protocolada no último dia 2 de março e integra a defesa inicial apresentada no caso. As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

A ação judicial começou depois que Ratinho afirmou, durante participação em um programa da rádio Massa FM, que o artista teria “pegado dinheiro” por meio da Lei Rouanet. A fala levou o cantor a ingressar com um processo pedindo retratação pública e indenização por danos morais.

Em decisão liminar, o juiz responsável havia estabelecido prazo de cinco dias para que o apresentador se retratasse publicamente ou apresentasse indícios de que as acusações tinham fundamento.

Na resposta enviada ao processo, Ratinho sustentou que não houve ofensa ou xingamento contra o músico. Segundo ele, a declaração foi feita dentro da legalidade e baseada em informações que considera verdadeiras.

O apresentador também afirmou que Chico Buarque, a esposa e a filha seriam sócios de uma empresa que teria captado recursos via Lei de Incentivo à Cultura. A defesa ainda citou o Prêmio Camões de Literatura recebido pelo cantor, no valor de 100 mil euros, alegando que parte da quantia teria origem em recursos da Fundação Biblioteca Nacional, vinculada ao Ministério da Cultura.

Ao optar por não apresentar retratação, Ratinho pediu que o processo tenha continuidade normal, incluindo a realização de audiência de conciliação e a apresentação completa de sua defesa.

Além do apresentador, também são réus na ação o influenciador Thiago Asmar e a vereadora de Teresina Samantha Cavalca, que teriam feito declarações semelhantes sobre o cantor.

Chico Buarque solicita, além da retratação pública, indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil de cada um dos envolvidos, totalizando R$ 150 mil.