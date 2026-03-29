PT lança Expedito Netto ao Governo de Rondônia e articula vice com PCdoB

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/03/2026 às 09h50

A formação de uma frente entre partidos de esquerda em Rondônia avançou com a definição de nomes para as eleições estaduais, incluindo a composição da chapa majoritária e a distribuição de candidaturas ao Senado. Dentro desse arranjo, o PCdoB deve ficar responsável pela indicação do vice na disputa pelo governo, enquanto PT e PV assumem as vagas para o Senado.

A decisão foi consolidada neste sábado, durante reunião do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores em Cacoal, quando foi aprovada, por ampla maioria, a pré-candidatura do ex-deputado Expedito Netto ao Governo de Rondônia. Recém-filiado à sigla, ele passa a representar a aliança formada por PT, PV e PCdoB no estado.

Além da definição da chapa majoritária, também foi estabelecido que cada partido da coalizão apresentará seus próprios nomes para as disputas proporcionais, tanto para deputado federal quanto estadual, dentro de uma estratégia conjunta de fortalecimento do grupo político.

Ao comentar o cenário eleitoral, Expedito Netto avaliou que o campo progressista alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ter força suficiente para levar a candidatura ao segundo turno. Segundo ele, o movimento tem caráter estratégico e busca estruturar uma base que assegure representação nas casas legislativas, com foco na defesa do atual governo federal.

No Senado, os nomes já foram definidos pelos partidos da aliança. Pelo PT, a escolhida é a jornalista Luciana Oliveira, enquanto o PV indicou Aires Mota para compor a disputa.