Projeto Música na Comunidade realiza aula inaugural da 18ª turma e reforça compromisso com transformação social

Por Cacoal Notícias

Publicada em 19/03/2026 às 10h04

Na noite da última segunda-feira, 16 de março, foi realizada a aula inaugural do Projeto Música na Comunidade, iniciativa social que a cerca de 20 anos vem promovendo inclusão e transformação social por meio da música.

Esta é a 18ª turma do projeto, considerando que, durante o período da pandemia, as atividades precisaram ser interrompidas, sendo retomadas logo após esse período. Desde então, o projeto voltou a atender crianças e adolescentes, mantendo seu compromisso com a formação social e cultural dos participantes.

A cerimônia contou com a presença de autoridades militares, convidados e apoiadores, que prestigiaram o evento e reforçaram a importância da iniciativa. Durante as falas, os presentes destacaram o impacto positivo do projeto, ressaltando seu papel na transformação de vidas e no fortalecimento de valores entre os jovens.

O comandante do Batalhão, tenente-coronel Matos, agradeceu o empenho dos parceiros e colaboradores, destacando a importância do apoio contínuo para o sucesso da ação. Em sua fala, também reconheceu o trabalho do sargento PM Silva e da sargento PM Cléia, que há anos estão à frente do projeto, fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes por meio da música.

O evento reuniu alunos, pais e membros da comunidade, fortalecendo os laços entre a Polícia Militar e a sociedade. Ao final da solenidade, foi servido um coquetel aos presentes, encerrando a programação em um momento de confraternização.