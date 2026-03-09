Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: O verdadeiro “Eixo do Mal”

Por Professor Nazareno

Publicada em 09/03/2026 às 08h00

O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, quando em 2003 queria invadir o Iraque de Saddam Hussein para roubar o petróleo daquele país do Oriente Médio, disse cinicamente que o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte faziam parte de uma espécie de eixo do mal e que por isso os EUA deviam invadir militarmente aquele país para acabar com todas as “armas de destruição em massa” em poder do ditador iraquiano. Tudo era mentira, tudo era invenção, tudo era desculpa esfarrapada dos norte-americanos só para poderem saquear as riquezas do país invadido. Entre 10 e 15 mil iraquianos foram assassinados naquela guerra baseada em uma mentira e o ditador do Iraque foi deposto e depois enforcado. Esse foi o saldo trágico de mais uma guerra patrocinada pela maior potência imperialista da atualidade. Os Estados Unidos vivem de guerras há muito tempo.

Hoje, o ultradireitista Donald Trump, o fascista e vil presidente da vez nos Estados Unidos, usa as mesmas táticas mentirosas e nazistas para continuar roubando e saqueando outros países soberanos. Junto com o Estado sionista de Israel, os Estados Unidos e os sionistas declararam de forma unilateral e covarde a invasão do Irã. O país persa foi acusado, como de costume, de estar “muito perto” de ter uma arma nuclear. Os invasores já mataram o líder iraniano Ali Khamenei e estão bombardeando impiedosamente a Pérsia matando até agora milhares de inocentes. Assim como Israel fez na Faixa de Gaza, quando assassinou de forma covarde, com a ajuda norte-americana, mais de 70 mil palestinos entre mulheres, velhos e crianças principalmente. Por conta do Holocausto na Palestina, Netanyahu tem mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional.

Fala-se que foi o próprio Benjamim Netanyahu que convenceu o estúpido Donald Trump a atacar o Irã. Netanyahu teria Trump nas mãos, pois o israelense tem um dossiê completo da participação de Trump num caso de pedofilia, do escândalo Jeffrey Epstein, que está sacudindo os meios políticos e empresariais lá na América. Ou seja, um pode ser pedófilo, enquanto o outro é um genocida procurado no mundo inteiro. Deve faltar pouco para ambos serem presos. Assim como Hitler, o atual presidente dos Estados Unidos precisa ser parado senão pode levar o mundo a uma Terceira Guerra Mundial. Mas talvez isso não aconteça porque os americanos são na sua grande maioria um povo covarde e muito medroso. Por que Trump não ataca a Coreia do Norte, a China ou a Rússia? De que o “Laranjão” estúpido e arrogante tem tanto medo? Atacar Venezuela, Cuba e Irã é fácil!

Imperialistas, invasores, golpistas, assassinos, mentirosos, viciados em drogas, saqueadores, terroristas, genocidas, ladrões, os Estados Unidos da América sempre foram a pior ameaça à paz mundial, e agora, sob o comando de ensandecido Donald Trump mostram ao mundo a sua verdadeira face do mal. Os EUA sempre viveram de guerras e de exploração das riquezas de outras nações. A sua poderosa indústria bélica precisa de uma guerra todo ano. As próximas vítimas: Groenlândia e Cuba. O verdadeiro “Eixo do Mal” sempre existiu no mundo e hoje é formado pelos Estados Unidos, pelo Estado sionista de Israel, pela Rússia de Vladimir Putin, que invadiu também de forma covarde e vil a Ucrânia, e também por todos os países que têm governos de direita e de extrema-direita reacionárias e que apoiam direta ou indiretamente essas guerras desnecessárias e estúpidas. O 11 de setembro, por exemplo, foi só uma consequência dessa política infame.

*Foi Professor em Porto Velho.

LEIA o http://blogdotionaza.blogspot.com/