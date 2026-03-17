PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (17) de muitas chuvas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 17/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (17), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para quase todos os estados ao longo do dia — à exceção do centro-norte de Roraima —, com maior intensidade a partir da tarde.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para quase todos os estados — à exceção de Roraima, norte do Amazonas, noroeste do Pará e oeste do Amapá. As chuvas devem amanhecer mais intensas na porção central do sul do Amazonas.

Durante a tarde, as chuvas se intensificam e tomam quase toda a região — à exceção do norte de Roraima, onde não deve chover —, vindo acompanhadas de trovoadas no Acre, norte de Rondônia e do Tocantins, centro-sul do Amazonas, centro-sul e nordeste do Pará e leste do Amapá. Essas condições devem se manter até a noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção de Roraima, Amapá, noroeste do Pará e a porção central do extremo-norte do Amazonas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).