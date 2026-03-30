PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (30) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 30/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (30), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas intensas acompanhadas de trovoadas para quase todos os estados.

Somente o sul do Tocantins e de Rondônia devem escapar às precipitações, enquanto a faixa central dos estados devem ficar sob chuvas intensas, mas sem trovoadas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).