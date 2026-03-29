PREVISÃO DO TEMPO: domingo (29) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 29/03/2026 às 09h00

A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (29), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para todos os estados ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas no centro-oeste da região.

Deve chover em toda a região ao longo do dia — à exceção do centro-sul do Tocantins —, com maior intensidade no Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Amazonas e quase todo o Pará — à exceção dos extremos-sudeste e noroeste. As pancadas de chuva devem vir acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, centro-norte de Rondônia e quase todo o Amazonas — à exceção do extremo-norte.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).