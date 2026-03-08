PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas tomam conta da Região Norte neste domingo (8)

A previsão para este domingo (8) indica instabilidade em boa parte da Região Norte.
Acre, Rondônia e Amapá registram muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
No Amazonas, as chuvas mais intensas devem ocorrer em municípios da região central e sudoeste do estado, como Coari, Carauari e São Paulo de Olivença.
Em Roraima, há chance de chuva isolada em cidades do centro-sul, como Rorainópolis e Caracaraí.
No Pará, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Placas, Aveiro e Altamira, no sudoeste paraense.
Já no Tocantins, a instabilidade atinge municípios do centro-norte do estado, como Palmeirante, Arapema e Pequizeiro.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
