PL participa de reunião com Ministério Público Eleitoral e firma compromisso com candidaturas indígenas para 2026

Por Ascom

Publicada em 29/04/2026 às 13h40

O Partido Liberal (PL) participou de reunião conduzida pelo Procurador Regional Eleitoral em Rondônia, Leonardo Trevizani Caberlon, que reuniu representantes de partidos políticos, lideranças indígenas e instituições públicas para tratar das diretrizes das eleições de 2026.

Durante o encontro, foi firmado um termo de compromisso que estabelece a adoção de políticas voltadas à promoção, incentivo e financiamento de candidaturas indígenas, além da garantia de respeito aos direitos desses povos ao longo de todo o processo eleitoral.

O documento também prevê a destinação de recursos específicos do Fundo Eleitoral para candidaturas indígenas, em conformidade com as normas da Justiça Eleitoral, e reforça a responsabilidade dos partidos na correta aplicação desses recursos.

Segundo o procurador Leonardo Trevizani Caberlon, a fiscalização será rigorosa. “Os partidos têm responsabilidade com o que for destinado para pessoas indígenas. Vamos acompanhar de perto para garantir que todos os candidatos recebam o que é de direito”, destacou.

Presente à reunião, o Partido Liberal explicou que já possui indígenas entre os seus filiados e atualmente promove campanhas de incentivo à novas filiações e candidaturas indígenas. "Atualmente temos filiados em municípios como Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Estamos trabalhando para o lançamento de candidaturas de indígenas" explicou.

Além disso, o compromisso firmado reforça o combate a práticas discriminatórias e a qualquer tipo de boicote às candidaturas indígenas, tanto no ambiente interno dos partidos quanto na disputa eleitoral. A proposta é garantir que esses candidatos tenham condições reais de participação, com acesso a estrutura, assessoramento e apoio adequados, assegurando uma disputa em igualdade. O termo também destaca a necessidade de coibir ataques ou condutas que atentem contra a dignidade dos candidatos indígenas, independentemente de sua origem política.

A iniciativa busca fortalecer a participação indígena no processo democrático e assegurar condições mais equitativas na disputa eleitoral de 2026.