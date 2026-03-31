PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas atingem a Região Norte nesta terça-feira (31)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 31/03/2026 às 07h50

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta terça-feira (31).

No Acre, Roraima e Amapá, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

Em Rondônia, as chuvas mais intensas devem atingir municípios da região central do estado, como Cujubim, Buritis e Ariquemes.

No Amazonas, o tempo segue instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em áreas do noroeste amazonense, como Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, além de Fonte Boa, na região do Médio Solimões.

No Pará, a instabilidade atinge municípios do Marajó e do Baixo Amazonas, como Melgaço, Bagre e Porto de Moz.

Já no Tocantins, cidades do norte do estado, como Palmeirante, Nova Olinda e Bandeirantes do Tocantins, devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).