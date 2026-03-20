Presidente do Progressistas Sílvia Cristina convida mulheres para evento Elas por Elas

Por ascom

Publicada em 20/03/2026 às 08h20

A presidente estadual do Progressistas e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, convida para o evento Elas por Elas, promovido pelo Movimento Mulheres Progressistas neste sábado, dia 21, às 17h, na sede do PP em Porto Velho.

O encontro vai reunir mulheres para discutir e reafirmar o protagonismo feminino na política e na sociedade, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e representativo.

“Será um bate-papo, um momento de nós mulheres manifestarmos a nossa disposição em seguir contribuindo para uma sociedade mais justa, com a presença feminina a cada dia maior, sem tirar o espaço dos homens, mas ocupando o que também é nosso por direito. Ainda temos muito a conquistar e a nossa disposição é a cada dia fazer mais, com eficiência e mostrando que a mulher tem sensibilidade, firmeza e capacidade de decisão”, ressaltou Sílvia Cristina.

Deputada federal em seu segundo mandato, ela é também a presidente do PP Mulher em Rondônia. Além dos debates acerca do protagonismo feminino, também haverá a filiação de novas lideranças femininas ao Progressistas.

A presidente do PP Mulher em Porto Velho, Rayane do Agro, reforça que todas as mulheres estão convidadas para este momento de troca de experiências. “Esperamos as mulheres em nossa sede, na rua Equador 2212, no bairro Nova Porto Velho, para uma ação de fortalecimento de nossa luta por mais presença feminina na política e nos espaços de decisão”, completou Rayane.