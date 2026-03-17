Prefeitura realiza palestra sobre prevenção de doenças renais na próxima quinta-feira (19)

Por Assessoria

Publicada em 17/03/2026 às 08h55

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, promove nesta quinta-feira (19), uma palestra com informações sobre a prevenção de doenças renais.

O evento acontecerá das 19h às 20h na unidade de saúde Carlos Chagas, localizada na rua Padre Adolpho Rohl, nº 3068, Setor 05. Na programação da palestra, estão temas como fatores de risco para doenças renais e cuidados com a saúde, entre outros.

Além dos profissionais de saúde, um paciente renal transplantado também participará dando seu relato sobre todo o tratamento realizado. A palestra é aberta ao público em geral.