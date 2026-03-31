Por Assessoria

Publicada em 31/03/2026 às 16h16

Prefeitura de Jaru realiza inscrições gratuitas para o 2º Festival de Pesca; evento acontece no dia 25 de abril



A Prefeitura de Jaru já trabalha nos preparativos para a 2ª edição do Festival de Pesca.

A competição será realizada no dia 25 de abril, no Rio Jaru, das 8h às 18h.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 de abril, por meio do endereço eletrônico : Faça a sua inscrição

A disputa será em equipes de até três pessoas por embarcação. Os grupos poderão ser formados por homens, mulheres ou equipes mistas.

Podem participar pessoas com mais de 15 anos. No caso de menores de idade, será necessária autorização formal dos pais ou responsáveis.

O 2º Festival de Pesca Esportiva é promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio do Departamento de Comunicação (Decom) e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt).

PREMIAÇÃO

1º lugar: Troféu + R$ 5 mil

2º lugar: Troféu + R$ 3 mil

3º lugar: Troféu + R$ 2 mil

4º lugar: Troféu + R$ 1 mil