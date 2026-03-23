Prefeitura de Espigão do Oeste realiza campanha na prevenção do câncer de colo do útero

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 14h37

Março chegou. E com ele, um convite que vem do coração.Você já parou para pensar que o maior ato de amor que podemos praticar é cuidar de nós mesmas?

Este mês é dedicado a uma causa que nos toca profundamente. O câncer do colo do útero tem prevenção. Tem tratamento. Tem esperança. E tem você como protagonista dessa história.

A Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste, por meio da Rede Básica de Saúde, preparou uma série de ações especiais para você, mulher que é peça fundamental na construção da nossa cidade.

Agenda de Ações - Março Consciente:

Dia 24 - Gebaldo dos Reis | Dia 26 - UBS Vista Alegre | Dia 31 - UBS São José

Em cada unidade, você encontra. Teste rápido. Coleta do preventivo. Palestra com a Dra. Cristiane Cani. Coffee break especial. Sorteios de brindes.

Mas mais do que isso, você encontra acolhimento. Encontra profissionais que te escutam. Encontra um espaço feito com carinho para cuidar do seu bem mais precioso. Sua saúde.

A enfermeira Juliana, que aparece nesse vídeo, é uma das muitas mãos que trabalham diariamente para que a saúde chegue até você. Na ponta do pé, no atendimento humanizado, no olhar que enxerga além do sintoma.

Porque a Prefeitura de Espigão D'Oeste acredita que saúde se faz com presença. Com unidade básica de saúde em cada bairro. Com profissional capacitado em cada posto. Com ação preventiva em cada mês do ano.

Informar é um ato de amor. Prevenir é um gesto de cuidado.

Você é nossa convidada especial.