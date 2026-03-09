Prefeitura anuncia patrolamento no Setor Itapirema para melhorar trafegabilidade rural

Por Anfrízio Santana

Publicada em 09/03/2026 às 10h39

“Manter as estradas vicinais em boas condições é essencial para quem vive e produz na zona rural. Nosso compromisso é garantir trafegabilidade, segurança e dignidade para os moradores do Setor Itapirema”, afirmou o prefeito Affonso Cândido sobre o início de mais uma ação voltada à recuperação de vias rurais do município.

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Ji-Paraná (Semosp), iniciará na próxima semana o patrolamento da Linha-8, seguida de outras linhas. Os trabalhos estão programados para início entre os dias 9 e 13 de março, com foco na recuperação de pontos considerados críticos ao longo da estrada.

A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego no Setor Itapirema, com suas importantes vias rurais que atendem moradores, produtores e trabalhadores da região. O patrolamento dará atenção especial aos travessões, locais onde normalmente se concentram buracos, erosões e irregularidades no período chuvoso.

Para garantir eficiência nos serviços, a equipe da Semosp utilizará diversos equipamentos. Entre eles estão pá carregadeira, caminhão basculante, motoniveladora e outros maquinários que possam ser necessários para a execução completa do trabalho de recuperação da estrada.

Segundo a prefeitura, a iniciativa integra o cronograma permanente de manutenção das estradas vicinais do município. Essas vias são fundamentais para o deslocamento diário da população rural e para o escoamento da produção agropecuária que abastece famílias de Ji-Paraná e o comércio da cidade.

As linhas do Setor Itapirema são conhecidas por ligar diversas propriedades rurais e pequenas comunidades, sendo rotas frequentes para o transporte de leite, grãos e hortifrutigranjeiros. Em períodos de chuva intensa, alguns trechos podem apresentar dificuldades de tráfego, o que reforça a necessidade de manutenção periódica.

De acordo com a secretária Valquíria Rodrigues Luz de Andrade, a gestão municipal tem priorizado investimentos em infraestrutura rural. “Nosso governo entende que cuidar das estradas é cuidar das pessoas que vivem no campo. Quando a estrada está boa, o produtor consegue trabalhar, o transporte escolar circula com segurança e a economia local se fortalece”, destacou.

Ela também ressaltou que a Semosp mantém equipes em constante atuação nas áreas urbana e rural. O objetivo é atender as demandas e prevenir problemas maiores, garantindo que as vias continuem atendendo às necessidades da população.

Com a realização dos patrolamentos e recuperações de pontos críticos, a expectativa é de que moradores e produtores do Setor Itapirema tenham mais segurança e agilidade no deslocamento diário. A ação reforça o compromisso do governo municipal em manter a infraestrutura rural em condições adequadas.

Ao investir na recuperação das estradas vicinais, a Prefeitura demonstra atenção às necessidades da zona rural e reafirma a importância do campo para o desenvolvimento do município. A melhoria da trafegabilidade não apenas facilita o dia a dia dos moradores, mas também fortalece a produção e o crescimento econômico de toda a região.