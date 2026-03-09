Prefeitura abre credenciamento para distribuição de mudas de cacau

Por Assessoria

Publicada em 09/03/2026 às 08h52

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente – Semeagro, abriu o credenciamento de produtores rurais que tenham interesse em receber mudas de cacau produzidas no Viveiro Municipal. Cada produtor poderá ser beneficiado com até 500 mudas de cacau clonal ou híbrido.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira (13) na sede da Semeagro, localizada na rua Otaviano Pereira Neto, nº 4475, Setor 02, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

No ato da inscrição, é necessário apresentar documento comprobatório de posse do imóvel rural (escritura pública, título de posse, entre outros), documentos pessoais do proprietário, comprovante de endereço e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).