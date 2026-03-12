PM recupera motoneta furtada e prende acusado em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 12/03/2026 às 08h40

Após o registro do furto, os policiais iniciaram diligências com o objetivo de localizar o veículo.

Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na localidade e conseguiram localizar o suspeito. Ele relatou que teria comprado a motoneta nas proximidades do SESI, pagando em duas “suaves prestações” de R$ 400, e afirmou que não sabe quem foi o vendedor.

A motoneta também havia sido descaracterizada. Originalmente de cor preta, ela foi pintada de branco, numa tentativa de dificultar a identificação do veículo furtado.

No entanto, a tentativa não deu certo. O suspeito, identificado como Joase, acabou preso e foi conduzido para a UNISP pela guarnição composta pelo Sargento Erickson e pelo CB PM Prado.

A ação resultou na recuperação do veículo e reforça o trabalho da Polícia Militar no combate aos crimes de furto e receptação em Ji-Paraná.