Pimenta Bueno realiza recepção e semana de integração para novos residentes da área da saúde

Por ASSESSORIA

Publicada em 09/03/2026 às 10h48

A Prefeitura de Pimenta Bueno realizou no dia 02 de março de 2026 a cerimônia de recepção dos novos participantes dos Programas de Residência em Saúde do município.

O evento marcou o início das atividades do Programa de Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família, da Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica e do Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade.

Neste novo ciclo formativo, 24 profissionais de diferentes áreas da saúde passaram a integrar os programas, entre elas fisioterapia, psicologia, medicina, enfermagem, educação física, nutrição, odontologia e serviço social. Os residentes atuarão diretamente nos serviços da rede municipal, fortalecendo as ações da Atenção Primária.

Durante a semana de integração, os profissionais participaram de atividades de acolhimento, visitas às unidades de saúde, apresentação da estrutura da rede municipal e capacitações sobre os sistemas utilizados na Atenção Primária à Saúde.

Os programas de residência são uma importante estratégia de formação em serviço e contribuem para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e qualificando a assistência prestada à população.

Com a chegada dos novos residentes, o município reforça o compromisso com a formação de profissionais capacitados e com a melhoria contínua dos serviços de saúde oferecidos à comunidade.

