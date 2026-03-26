PET- Saiba como funciona o atendimento diário na Clínica Bem-Estar Animal

Por Augusto Soares

Publicada em 26/03/2026 às 16h15

Vitória Roque de Oliveira, moradora do bairro Airton Sena, zona Leste de Porto Velho, tem uma relação muito forte com a cadela Safira, marcada por afeto, cuidado e companheirismo. Há um ano e seis meses na família, Safira foi acolhida ainda filhote para fazer companhia ao filho da tutora e logo se tornou parte do dia a dia da casa.

Porém, atualmente a cadela enfrenta um quadro de displasia nas patas, que compromete sua locomoção, sendo necessário a realização de duas cirurgias. Diante dessa situação preocupante, a família procurou a Clínica Bem-Estar Animal, mantida pela Prefeitura, onde a cadela foi acolhida pela equipe de profissionais.

“Estamos recebendo atendimento na clínica veterinária da Prefeitura, que tem nos dado um ótimo suporte. Agradecemos o tratamento dedicado a ela. Agradecemos a atenção e damos nota 10 ao atendimento veterinário”, disse a tutora.

Safira foi acolhida ainda filhote para fazer companhia ao filho da tutora

A médica veterinária que cuida da pet, Gabrielle Rosena, disse que a cadela passou por exames clínicos e de imagens. Ela foi diagnosticada com a doença do carrapato, displasia coxofemoral e espondilose na coluna, mais conhecida como “bico de papagaio”, por isso não consegue andar.

“A prioridade é tratar a dermatite para, posteriormente, programar a cirurgia de correção da displasia coxofemoral. Como a displasia é bilateral, em ambas as patas, os procedimentos serão realizados em etapas. Após as cirurgias, a paciente será encaminhada para fisioterapia em clínica particular, visto que não dispomos deste serviço na unidade”, explicou a veterinária.

O coordenador de Proteção Animal da clínica, médico veterinário Pedro Ramon, informa que a unidade disponibiliza atendimentos para clínica cirúrgica, clínica médica, consultas em gerais, exames de raio-x, ultrassom, exames de sangue e cirurgias para castração de animais.

Gabrielle Rosena, disse que a cadela passou por exames clínicos e de imagens

COMO FUNCIONA?

Às 7h30 da manhã, no portão da unidade, todos os dias são distribuídas dez senhas para atendimentos. Os animais que chegam após a distribuição das senhas passam por uma triagem. Se o caso for considerado de urgência ou emergência, o animal é atendido da mesma maneira que os demais.

A partir das 8h a equipe inicia as consultas, tanto na clínica cirúrgica quanto na clínica médica, que é onde ocorrem todos os atendimentos. Dos consultórios, sendo necessário, os pets são encaminhados para fazer os exames de sangue, ultrassom ou raio-x.

Em caso de atendimento cirúrgico, após o tutor receber a senha, o animal passa por uma triagem da doença que enfrenta e são solicitados exames de sangue e de imagem. Com o diagnóstico fechado, é marcado o dia para a cirurgia, se não for uma cirurgia de emergência. Caso seja, o procedimento é feito no mesmo dia.

CASTRAÇÃO

Essa clínica é de muita importância para a saúde pública, em geral, aqui do Porto Velho, disse Pedro Ramon

Para agendar a castração, é necessário que o tutor procure a clínica para fazer o cadastro dele e do pet na recepção da clínica. Em seguida, é marcada a data de coleta do material para o exame de sangue. Cerca de quatro dias depois sai o resultado. Não havendo alteração, o animal é encaminhado para a castração. Em caso de alguma alteração no exame de sangue, ele passa por consulta e tratamento até que esteja apto.

CLÍNICA MÉDICA E CLÍNICA CIRÚRGICA

A diferença dos atendimentos fica entre a clínica médica e a clínica cirúrgica. Na primeira são realizados atendimentos de pele, animais convulsionando, intoxicações e envenenamentos, entre outros, que são casos bem comuns.

Já na clínica cirúrgica são atendidos os animais acometidos de câncer, como o de mamas, por exemplo, ou animais que chegam obstruídos, entre outros.

CASOS PRIORITÁRIOS

Em se tratando de casos prioritários, que são os atendimentos mais emergenciais, a triagem é feita na hora e os animais atendidos imediatamente na sala de enfermagem para garantir melhor suporte à vida. Geralmente são aqueles que chegam em situação cardiorrespiratória, intoxicados, envenenados ou atropelados com risco de ruptura de algum órgão interno.

IMPORTÂNCIA DA CLÍNICA

Os atendimentos são gratuitos e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

“Essa clínica é de muita importância para a saúde pública, em geral, aqui do Porto Velho, porque possibilitou que os responsáveis pelos animais que não tinham condição de levá-los para tratar num veterinário particular pudessem trazer aqui para a gente oferecer um tratamento de qualidade e de forma gratuita para esses animais”, finalizou Pedro Rmon.

ATENDIMENTO

Os atendimentos são gratuitos e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No momento de receber a senha, às 7h30, os tutores devem estar acompanhados do pet, apresentar o CadÚnico, comprovante de residência e documento pessoal com foto.

CADASTRO

Para se cadastrar também é necessário apresentar RG, CPF, CadÚnico e comprovante de residência. A Clínica Bem-Estar Animal está localizada na Av. Mamoré, nº 1120, bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho.

A unidade está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).