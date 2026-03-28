Pedro Fernandes participa do lançamento da Agroari e anuncia R$ 1 milhão para realização da feira

Por Assessoria

Publicada em 28/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou do lançamento oficial da Agroari – Feira do Agronegócio de Ariquemes, evento que destaca a importância do setor produtivo para o desenvolvimento econômico de Rondônia. O parlamentar destinou R$ 1 milhão para a realização da feira, que acontecerá de 02 a 05 de agosto, reunindo produtores, especialistas e empresas ligadas ao agronegócio.



Promovida pela Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), em parceria com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Seagri, Prefeitura de Ariquemes, Câmara Municipal, Emater, Sebrae e Semaic, a Agroari tem como objetivo incentivar a produção rural e apresentar novas tecnologias e práticas voltadas ao fortalecimento do setor.



Durante o lançamento da edição 2026, Pedro Fernandes destacou a relevância do evento para o Vale do Jamari e para todo o estado. “O Vale do Jamari é diretamente beneficiado por esse grande evento, que movimenta a economia, valoriza as agroindústrias e fortalece o produtor rural. Temos trabalhado para garantir investimentos, estrutura e oportunidades para quem produz. O agronegócio é um dos pilares do desenvolvimento de Rondônia”, afirmou.



A programação da Agroari contará com palestras, cursos, demonstrações tecnológicas, além de eventos como o Concurso Leiteiro, o Concurso Municipal da Qualidade do Café, o Concurso da Qualidade do Queijo e a segunda edição do Festival do Tambaqui, iniciativas que valorizam a produção local e incentivam a melhoria da qualidade dos produtos.



A participação no lançamento e a destinação de recursos reforçam o compromisso do deputado Pedro Fernandes com o fortalecimento do agronegócio, setor responsável por impulsionar a economia, gerar emprego e renda para milhares de famílias em Rondônia.