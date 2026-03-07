Pedro Fernandes destina R$ 600 mil para aquisição de ambulância de suporte avançado em Monte Negro

Por Assessoria

Publicada em 07/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil à Prefeitura de Monte Negro para a aquisição de uma ambulância Tipo D, destinada ao atendimento de suporte avançado. O investimento tem como objetivo reforçar a estrutura da rede municipal de saúde, garantindo maior segurança, agilidade e qualidade no atendimento a casos graves e no transporte de pacientes que necessitam de cuidados especializados.

A ambulância Tipo D é equipada com estrutura adequada para atendimentos de maior complexidade, contribuindo para oferecer suporte avançado durante o deslocamento até unidades hospitalares de referência. Segundo o parlamentar, investir na saúde dos municípios é uma prioridade do mandato. “Nosso compromisso é assegurar que a população tenha acesso a um atendimento mais estruturado e eficiente. A ambulância de suporte avançado representa mais segurança para quem precisa de atendimento urgente”, destacou Pedro Fernandes.

A destinação do recurso atende a uma solicitação apresentada pelos vereadores Geraldo da CAERD e Joaquim Sereno, que levaram a demanda ao parlamentar diante da necessidade de fortalecer o atendimento de urgência e emergência no município. A destinação do recurso reafirma a atuação do deputado em parceria com o município, fortalecendo a rede pública de saúde e ampliando as condições de atendimento à comunidade.

Em Monte Negro, além da emenda de R$ 600 mil para aquisição da ambulância de suporte avançado, o parlamentar também já destinou R$ 1 milhão para a estruturação dos setores de urgência e emergência do Hospital Municipal. Pedro Fernandes também garantiu R$ 1 milhão para o custeio de cirurgias eletivas, contribuindo para a redução de filas e ampliação do acesso aos procedimentos.

O município foi contemplado ainda com cerca de R$ 380 mil para a compra de medicamentos, reforçando o abastecimento da rede pública. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 3,3 milhões destinados exclusivamente à saúde de Monte Negro, consolidando um conjunto de ações voltadas à melhoria da estrutura, ampliação de serviços e garantia de atendimento à população.