Lula está “muito feliz” com a entrada de Expedito Netto no PT, diz presidente nacional do partido

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/03/2026 às 09h13

PORTO VELHO (RO) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está “muito feliz” com a filiação do ex-deputado federal Expedito Netto ao Partido dos Trabalhadores (PT). A afirmação foi feita pelo presidente nacional da sigla, Edinho Silva, em vídeo divulgado nas redes sociais ao lado do político rondoniense.

Durante a gravação, Edinho deu boas-vindas ao novo filiado e destacou que Lula acompanha com satisfação a chegada de Netto ao partido. “O presidente Lula está muito feliz, demonstrou a minha felicidade em ter você conosco”, afirmou o dirigente.

Segundo Edinho Silva, Expedito Netto deverá representar em Rondônia o projeto político defendido pelo governo federal. O dirigente também mencionou investimentos do governo no agronegócio e na economia, citando o Plano Safra como um dos exemplos de incentivo ao setor produtivo.

No vídeo, Expedito Netto afirma que pretende trabalhar para transformar Rondônia e defende a ampliação do crescimento econômico no estado. Ele também elogiou o presidente Lula, afirmando que o país vive um momento de retomada econômica, com recordes na bolsa de valores, redução da taxa de desemprego e ampliação de investimentos em políticas públicas.