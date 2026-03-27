Pedro Fernandes apresenta indicação para valorização dos agentes socioeducativos em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 27/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) recebeu agentes de segurança socioeducativos da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo, que apresentaram a demanda pela revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria.

O parlamentar apresentou indicação ao Governo do Estado de Rondônia propondo ajustes na forma e na tabela de progressão da carreira, com o objetivo de promover a valorização dos profissionais que atuam no sistema socioeducativo. Participaram da reunião, os representantes dos agentes de segurança socioeducativa, Antônio Medeiros, Leandro Farias, Alessandro Delaroy e Fagner Barbosa



Os agentes desempenham papel fundamental no acompanhamento de adolescentes em conflito com a lei, sendo responsáveis por garantir a segurança e contribuir para o processo de ressocialização. Nesse contexto, a adequação do plano de carreira é apontada como essencial para reconhecer a importância da função e assegurar melhores condições de trabalho.



O deputado destacou que a valorização dos servidores é uma medida necessária para o fortalecimento do serviço público. “Estamos trabalhando para garantir o reconhecimento desses profissionais, que exercem uma função essencial. A revisão do PCCR é um passo importante para assegurar melhores condições para o exercício das atividades", disse.



O parlamentar ressaltou ainda que seguirá acompanhando a demanda junto ao Governo do Estado, reforçando o compromisso com a valorização dos servidores e a melhoria dos serviços prestados à população.