PC deflagra operação para apura ameaças de facção a agentes de segurança

Por PC/RO

Publicada em 02/03/2026 às 09h00

Na manhã desta segunda-feira (02), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO 1, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), deflagrou a Operação denominada Xeque Mate, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e outras medidas cautelares expedidas pelo Poder Judiciário.

A ação integra a fase ostensiva de investigação que apura a existência de ameaças e a elaboração de plano criminoso, por parte de presos vinculados a organização criminosa atuante no Estado, voltado à execução de policiais penais. As ameaças teriam sido motivadas pela atuação desses servidores no impedimento da entrada de entorpecentes e aparelhos celulares em unidade prisional, o que ocasionou prejuízo às atividades ilícitas da facção criminosa.

Ao todo, foram expedidos 10 (dez) mandados judiciais, entre ordens de busca e apreensão e de prisão, além de medidas destinadas à transferência de lideranças para o sistema penitenciário federal.

Os mandados foram cumpridos com o apoio de diversas Delegacias e setores especializados da Polícia Civil, bem como com a participação de policiais penais das unidades envolvidas nas diligências e do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais – GAPE, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

O nome da operação, “Xeque Mate”, faz referência à expressão identificada nas comunicações dos investigados como sinalização de autorização final para a execução dos atentados planejados. A atuação integrada das forças de segurança resultou na neutralização do plano criminoso.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a defesa da ordem pública e a proteção dos agentes do sistema de justiça, atuando de forma estratégica e integrada no enfrentamento às organizações criminosas.