Pastor Evanildo se filia ao PSD, lança pré-candidatura federal e reforça grupo político de Marcos Rocha e Adaílton Fúria

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/03/2026 às 12h03

PORTO VELHO, RO - A filiação do vereador Pastor Evanildo -- eleito como o próximo presidente da Câmara Municipal de Porto Velho para o biênio 2027/28 --, ao Partido Social Democrático (PSD) foi oficializada em Porto Velho com a presença do governador Coronel Marcos Rocha e do pré-candidato ao governo de Rondônia, Adaílton Fúria, consolidando um movimento político que envolve reposicionamento partidário, projeção eleitoral e articulação de grupo para as próximas disputas.

O ato ocorreu na sede do PSD na capital rondoniense, marcando a saída de Pastor Evanildo do PRTB e sua integração à estrutura partidária comandada no estado por Marcos Rocha. Durante o evento, o governador destacou o significado da filiação no contexto político estadual e municipal, enfatizando o momento como estratégico para o fortalecimento da legenda.

“Olá, Rondônia! Hoje é um dia muito feliz, aqui com o Pastor Evanildo, ele que é um grande homem, vereador, inclusive, de Porto Velho, filiado, nesse momento, ao nosso querido PSD. Estamos aqui na sede do PSD, em Porto Velho, juntamente também com o nosso querido Adailton Fúria, para que a gente tenha agora esse momento especial aqui com Adaílton”, declarou Marcos Rocha, ao contextualizar a chegada do parlamentar ao partido.

No mesmo ato, Adaílton Fúria confirmou a pré-candidatura de Pastor Evanildo à Câmara dos Deputados, inserindo o nome do vereador na estratégia eleitoral da legenda para o pleito federal. “Com certeza. O homem tá chegando com tudo e não tá chegando pra brincadeira, não. É o nosso pré-candidato a deputado federal. Tem o PSD, né, pastor? É”, afirmou Fúria, ao indicar o papel que o novo filiado deve desempenhar dentro da composição partidária.

Ao se manifestar, Pastor Evanildo agradeceu a recepção no partido e reforçou o alinhamento com o projeto político conduzido pelo governador e pelo pré-candidato ao Executivo estadual. “Isso aí. Animado! Quero agradecer aqui o presidente do PSD, Marco Rocha, e também o nosso pré-candidato a governador, Fúria. Deus abençoe! Vamos juntos!”, disse o vereador, sinalizando adesão ao grupo político.



Marcos Rocha e Marcelo Cruz reforçam alinhamento à base governista e ao projeto político liderado por Adaílton Fúria em Rondônia / Reprodução

No mesmo contexto, o rearranjo político também envolve o deputado estadual Marcelo Cruz, filho de Pastor Evanildo e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), que deverá disputar a reeleição pelo Avante. A movimentação inclui o retorno de Marcelo Cruz à base da gestão de Marcos Rocha e sua integração ao projeto político do PSD, alinhando-se à pré-candidatura de Adaílton Fúria ao Palácio Rio Madeira.

Com isso, a filiação de Pastor Evanildo ao PSD passa a integrar uma estratégia mais ampla de composição política, reunindo lideranças com atuação no Legislativo municipal e estadual em torno de um mesmo projeto partidário, com reflexos diretos nas eleições proporcionais e majoritárias em Rondônia.