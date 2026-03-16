Ouvidoria do Detran/RO conquista 7º lugar em ranking nacional de boas práticas

Por Jarlana Davy

Publicada em 16/03/2026 às 16h38

A Ouvidoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) conquistou o 7º lugar no VIII Concurso de Boas Práticas em Ouvidoria, promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com a Rede Nacional de Ouvidorias (Renouv). O reconhecimento foi concedido ao projeto “Sua Voz, Nossa Força”, voltado ao fortalecimento do diálogo entre servidores, gestão e sociedade.

O resultado, divulgado pela Rede Nacional de Ouvidorias ganha ainda mais destaque, já que a Ouvidoria do Detran-RO é a única representante da região Norte entre as melhores práticas do país. A equipe também se destacou na categoria de Ouvidoria Estratégica, considerada uma área relativamente recente na administração pública brasileira, especialmente diante do atual contexto de engajamento da transparência, da governança e da integridade nas instituições.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha avalia que as práticas executadas pela Ouvidoria do órgão com servidores e público externo consolidam um importante canal de escuta institucional.

AVANÇOS

Desde 2023, a Ouvidoria vem ampliando sua atuação com a implementação de diversas iniciativas institucionais. Entre elas estão campanhas de combate ao assédio moral e sexual, à corrupção e à discriminação, além da promoção da comunicação não violenta no ambiente de trabalho. O foco principal das ações está na mediação e resolução de conflitos, estratégia que tem contribuído para o crescimento e fortalecimento do setor dentro da autarquia.

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o reconhecimento nacional da Ouvidoria tem relevância para toda a equipe, especialmente por ser a única representante da região Norte entre as melhores práticas do país. Ele destaca que o resultado reforça o propósito do órgão com a transparência, o diálogo com o cidadão e a melhoria contínua. “Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com a transparência, o diálogo com o cidadão e a melhoria contínua dos serviços. Também nos motiva a avançar cada vez mais na qualidade do atendimento prestado à população.”

A Ouvidora do Detran-RO, Hellen Florêncio explica que, para garantir maior organização e eficiência a Ouvidoria estruturou sua atuação com instrução de serviço, fluxogramas de atendimento e mecanismos de controle interno, estabelecendo procedimentos claros para o tratamento das manifestações recebidas.

O trabalho também é fortalecido por parcerias institucionais com órgãos, como: o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), a Controladoria-Geral da União (CGU), a Ouvidoria-Geral do Estado de Rondônia (OGE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), ampliando a atuação da Ouvidoria em nível nacional.

Entre as principais ações desenvolvidas está a ampliação dos canais de atendimento, onde a Ouvidoria do Detran-RO recebe manifestações, como: denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios, tanto de cidadãos quanto de servidores, através do link: https://www.detran.ro.gov.br/Ouvidoria, disponíveis nos terminais de atendimento físico e pelo site do Detran-RO.

Outra estratégia adotada foi a criação da Ouvidoria Itinerante, iniciativa que percorre as unidades do Detran-RO no estado para ampliar a transparência e orientar servidores sobre temas, como: combate ao assédio, corrupção e discriminação. A ação já alcançou 72 unidades do órgão e conta com materiais informativos, como cartilhas e folders, que ajudam a esclarecer direitos, deveres e procedimentos relacionados à atuação da Ouvidoria.