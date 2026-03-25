Operação Sorriso em Porto Velho, MDB e PDT parceiros nas eleições gerais em Rondônia, prefeito pré-candidato a governador?!

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 14h00

Rolim – O jornalista e bacharel em direito, Fernando Garcia, de Rolim de Moura, editor e proprietário do site eletrônico “Folha da Mata”, onde assina a coluna “Porta Aberta” esteve na tarde de terça-feira (24) no gabinete do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) para uma visita de cortesia. Decano da imprensa rondoniense, Garcia foi candidato a vereador em 2024 pelo Podemos, não se elegeu, mas esteve entre os mais bem votados, disse que ele e seu grupo político irão apoiar o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Jairo Mota, para as próximas eleições municipais ao Legislativo Municipal, quando serão reeleitos e eleitos vereadores. Rolim elegerá mais 3 vereadores. Hoje são nove, mas a partir de as próximas eleições serão 13º aumento de cadeiras foi aprovado pelos vereadores atuais.

Baixaria – A campanha nem começou, pois somente ocorrerá, após as convenções partidárias, para escolha dos candidatos aos cargos eletivos, que estarão à disposição do eleitorado, aos cargos de presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas de cada Estado e Distrito Federal ao Senado; Câmara Federal e Assembleias Legislativas e a “pauleira” em quem já se posicionou como pré-candidato teve início. As acusações são as mais diversas, de “lobão” a “pacato cidadão”. Além de a busca dos votos os candidatos deverão ter bancada jurídica das mais competentes, pois se a situação, ainda, é de pré-candidato e já tem gente “apanhando”, calcula-se como será a pressão, após a escolha dos nomes disponíveis aos eleitores, após as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto).

Cirurgias – Com início na quinta-feira (26) e término na terça-feira (31) estará sendo realizada em Porto Velho, a Operação Sorriso, que disponibiliza, gratuitamente, cirurgias a pacientes com fissura labiopalatina com a expectativa de operar 30 clientes. Na programação a capacitação de profissionais da rede pública da saúde. A Operação Sorriso é parte da estratégia internacional da Operation 100, levada para o Brasil e ao restante do mundo ampliando a atuação para além das fissuras labiopalatina, fortalecendo hospitais e qualificando equipes, para cirurgias essenciais como laparotomias, tratamento de fraturas, cirurgias pediátricas e procedimentos reconstrutivos. A Operação Sorriso já impactou centenas de famílias com atendimentos gratuitos e, com o Programa 2026, a organização reforma compromisso com a Região Norte, inclusive, na ampliação do acesso às cirurgias espaciais às pessoas que realmente necessitam e não tem recursos financeiros para viabilizá-las. Seleção de pacientes: dia 26 no Centro Universitário a Faculdade Fimca; internação de pacientes, 27 a 30, no Hospital Infantil Cosme e Damião; cirurgias, 27 e 31, Hospital de Base Ary Pinheiro.

MDB/PDT – O presidente do PDT de Rondônia, ex-senador Acir Gurgacz, esteve reunido com o secretário geral do MDB no Estado, José Luiz Lenzi, para definir um relacionamento estratégico visando as eleições gerais de outubro. A prioridade é a nominata para a Assembleia Legislativa (Ale). Ficou definido, que na parceria o MDB filiará entre seis a oito nomes do PDT para fortalecer a nominata do MDB, a estadual, assim como nomes a federal. Já existe um consenso da nominata a estadual, inclusive, com o aval de o presidente regional do MDB, senador Confúcio Moura. Em breve estará sendo composta a nominata para federal, assim como os nomes que disputarão as duas vagas ao Senado e para os cargos executivos, a governador e vice.

Candidato – A presença do nome do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, presidente do Podemos em Rondônia, em pesquisa relacionada à sucessão estadual surpreende. Não que o jovem político, que já passou pela câmara de vereadores da capital, Assembleia Legislativa e Câmara Federal, não condições, mas devido ao compromisso em administrar Porto Velho até o final do mandato em dezembro de 2028, missão que recebeu de a maioria do eleitorado em 2024. Deixar a prefeitura em abril próximo, conforme determina a Lei Eleitoral (seis meses antes das eleições gerais), seria um risco enorme, pois o período de campanha eleitoral nem sempre apresenta o mesmo resultado, após a abertura das urnas. Em passado não muito distante, o ex-senador Acir Gurgacz, deixou a Prefeitura de Ji-Paraná nas mesmas condições, para concorrer a governador. Não se elegeu e deixou o município em situação difícil, porque Leonirton (Nico) Rodrigues, o vice, que assumiu em seu lugar não conseguiu dar prosseguimento ao trabalho, que vinha sendo desenvolvido por Acir. Caso fosse um segundo mandato, seria até coerente. Será que Leo Moraes disputará o cargo de governador? Quem viver verá...

Respigo

Bate-boca desnecessário entre os deputados Jean Oliveira (MDB-PVH) e delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes0 na sessão ordinária de terça-feira (24), que terminou por volta das 24h. Perdeu-se um bom tempo com picuinhas que poderiam ser mais bem aproveitado em favor da comunidade +++ Com a proximidade do final do período de Janela Partidária, que permite a deputados (federal e estadual) e vereadores mudanças de partido sem as punições da Lei Eleitoral (perda de mandato, que pertence ao partido), no dia 3 de abril, aumentaram os comentários sobre o assunto. Já tivemos mudanças significativas de parlamentares que trocaram de partido, mas a expectativa é de novidades significativas até o final do prazo +++ Com o período da Data FIFA devido aos amistosos da Seleção Brasileira de futebol, o Campeonato Brasileiro sofre interrupções. O Brasil enfrentará a França, na quinta-feira (26) às 15h, e no dia 31 (terça-feira) a Croácia (19h).

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