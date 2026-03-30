NOTA DE PESAR – Vereador Everaldo Fogaça lamenta morte de Pedro Soares

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 08h30

Porto Velho, RO - O vereador Everaldo Fogaça (PSD) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Pedro Soares, aos 68 anos, ocorrido neste domingo, em Porto Velho.

Servidor dedicado da Câmara Municipal, Pedro Soares construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o serviço público e pelo carinho com que tratava colegas e a população. Sua presença, sempre autêntica e humana, deixa uma lacuna difícil de ser preenchida no dia a dia do Legislativo municipal.

Neste momento de dor, Everaldo Fogaça se solidariza com familiares, amigos e todos os companheiros de trabalho, rogando a Deus que conforte os corações e conceda força para enfrentar essa perda irreparável.

Pedro Soares deixa um legado de dedicação, respeito e histórias que permanecerão vivas na memória de Porto Velho.

Everaldo Fogaça (PSD)

Vereador de Porto Velho