No Dia Mundial da Agricultura Deputado Luizinho Goebel participa do lançamento do PMAA em Vilhena e reforça apoio ao setor produtivo

Por Assessoria

Publicada em 21/03/2026 às 09h47

O deputado estadual Luizinho Goebel participou, no dia 20 de março de 2026, do lançamento do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena, em Vilhena.

O evento ocorreu às 9h30, na sede da secretaria, e marcou o início de uma iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento da economia local.

De acordo com a SEMAGRI, o PMAA tem como objetivo incentivar a produção rural, gerar emprego e renda, além de ampliar o acesso da população a alimentos de qualidade. O programa também busca contribuir para a redução da insegurança alimentar e nutricional no município.

A proposta prevê a valorização dos produtores locais, com foco na comercialização de alimentos provenientes da agricultura familiar, fortalecendo a cadeia produtiva rural.

Durante o evento, Luizinho Goebel reiterou apoio às ações voltadas ao setor produtivo de Vilhena e destacou a importância de iniciativas que incentivem a agricultura familiar e o desenvolvimento rural.

A ação integra políticas públicas municipais voltadas ao apoio ao setor agrícola e ao desenvolvimento das comunidades rurais. A expectativa da secretaria é que o programa contribua para ampliar as oportunidades para os produtores e melhorar o abastecimento de alimentos no município.