NEABI Guajará-Mirim participa de Projeto “Vem pro Parque” em Nova Mamoré

Por IFRO

Publicada em 30/03/2026 às 10h54

As servidoras Mariane Rodrigues Cortes e Tássia Alana Alves Ferreira, integrantes do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, participam de ação estadual. Elas representaram a instituição na terceira edição do Projeto “Vem pro Parque”, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Unidades de Conservação e da Gestão do Parque Estadual Guajará-Mirim (PEGM).

O evento foi realizado nos dias 19 e 20 de março, no Ponto de Apoio Operacional do PEGM, localizado na Rodovia RO-420, Km 91, s/n, Zona Rural, no município de Nova Mamoré (RO). Mariane e Tássia integram o Conselho Consultivo do Parque Estadual Guajará-Mirim, e junto com os demais conselheiros tiveram a oportunidade de vivenciar de perto as belezas cênicas, os atrativos naturais, as potencialidades, e também as fragilidades da unidade de conservação.

O Projeto “Vem Pro Parque” envolve a educação ambiental, a integração comunitária e a valorização do patrimônio natural, ao promover a aproximação da sociedade com as ações de conservação desenvolvidas no PEGM. Segundo as participantes, foi um momento essencial para ampliar a compreensão sobre a importância do Parque Estadual Guajará-Mirim e fortalecer o compromisso com sua preservação.