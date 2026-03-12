Mulheres recebem books fotográficos do projeto Flores de cactos em Cacoal

Cerca de 30 mulheres foram contempladas, em Cacoal, com books fotográficos oferecidos pelo projeto Flores de cactos, idealizado por Noeli Brum Deiró, esposa do deputado estadual Cirone Deiró. A ação foi desenvolvida em parceria com segmentos sociais do município, como os grupos Florescer, Mães atípicas e Unidas Venceremos.
As fotos da primeira etapa do projeto foram entregues nesta quarta-feira (11). “Esse trabalho faz a gente se sentir acolhida, amada e linda”, disse a participante Edneia Langame Pereira Simões.
A médica psiquiatra Adriana Carla Castelucci, coordenadora do Grupo Florescer, definiu o projeto Flores de cactos como uma forma de amor e de cuidado com as mulheres que enfrentam os desafios do tratamento oncológico, psiquiátrico e da maternidade atípica.
Noeli Deiró explicou que a escolha do nome “Flores de cactos” tem o objetivo de representar a força e a beleza de tantas mulheres que enfrentam os mais diversos desafios. Segundo ela, a ideia é comunicar, por meio da fotografia, a história e as emoções das participantes. “É um trabalho maravilhoso, pois estamos lidando com pessoas que transmitem muito amor”, disse.
Cirone Deiró, que prestigiou a entrega das fotos, disse que desde o início de seu mandato como deputado, tem trabalhado, ao lado da esposa Noeli, em busca de ampliar as ações que representem acolhimento e cuidado. Ele citou como exemplo, a criação de leis, de sua autoria, que hoje servem como modelo para outros estados do país. “O Flores de cacto é mais uma iniciativa que surge com o objetivo de cuidar das pessoas”, disse.
