Mulheres do campo fortalecem o agronegócio no estado;  celebrado em 8 de março, o governo de Rondônia parabeniza as mulheres do campo

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 09/03/2026 às 10h29

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o governo de Rondônia parabeniza as mulheres do campo que fortalecem o agronegócio no estado com trabalho, empreendedorismo e dedicação. No campo, mulheres empreendedoras atuam na produção de alimentos, na gestão de propriedades rurais e no desenvolvimento de agroindústrias familiares, contribuindo diretamente para o crescimento da economia e para a segurança alimentar da população

Com apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), produtoras rurais têm ampliado suas atividades e consolidado seus empreendimentos, mostrando que a força feminina é essencial para o desenvolvimento do setor produtivo.

A piscicultora Nara Regina de Souza Cruz, trabalha 10 anos no campo

A piscicultora Nara Regina de Souza Cruz, que atua há mais de 10 anos na produção de pescado e hoje está à frente de uma agroindústria no estado, é um exemplo. “Sou piscicultora e estou há mais de 10 anos trabalhando na chácara. Temos uma agroindústria de pescado e contamos com o apoio da Emater, da Seagri e do governo do Estado. Também fornecemos peixe para a merenda escolar”

Nara conta que a inspiração para trabalhar no campo vem da própria história de vida. “Sou filha de ribeirinho, fui criada na beira do rio vendo meu pai pescar e trazer o peixe para nossa mesa. Quando morei na cidade senti falta dessa vida e decidi voltar para o campo para mostrar aos meus filhos e netos a importância da terra. No começo foi difícil por ser mulher à frente de uma agroindústria de pescado, mas a gente cresce nas lutas. Hoje procuro incentivar outras mulheres e produtores a acreditarem que é possível crescer no campo”.

Também no setor de agroindústria, a produtora Jéssica Félix que trabalha com a produção de queijos destaca que sua trajetória na agricultura começou há sete anos, motivada pelo amor pela terra e pelo legado familiar.

A produtora Jéssica Félix do lado esquerdo que trabalha com a produção de queijos

“O que me motivou a seguir na agricultura foi o amor pela terra e por tudo o que ela representa. Vejo a produção rural como um legado que vem da família do meu esposo, e tenho paixão em trabalhar com queijos. Estar presente desde a produção até as vendas me conecta com todo o processo. Amo transformar o leite em algo que leva sabor, carinho e identidade para a mesa dos nossos clientes”, destacou.

Entre os desafios enfrentados, ela relata a necessidade de conquistar espaço em um mercado exigente.“Um dos maiores desafios foi conquistar respeito em um mercado muitas vezes predominantemente masculino. Também enfrentamos dificuldades como a valorização do produto artesanal e as oscilações do mercado, mas cada desafio fortalece e ensina. A mulher no campo é sinônimo de força, sensibilidade e gestão. Nós estamos na produção, na organização, nas vendas e ainda cuidamos da família e dos colaboradores. O trabalho feminino transforma o campo, gera renda e inspira outras mulheres”.

A produtora Jaqueline Lugon Figueiredo, de Porto Velho, é um exemplo de dedicação e inovação na agricultura familiar. Ela atua com a criação e abate de frangos em um frigorífico familiar, que gera emprego e renda na comunidade. “A gente cria as aves desde o primeiro dia. Quando elas nascem, cuidamos até o momento do abate, que acontece com cerca de 41 dias no nosso frigorífico. Hoje estamos empregando cerca de 25 pessoas que trabalham com a gente aqui na agricultura familiar”, destacou.

Jaqueline conta que sua trajetória no campo começou há muitos anos. Inicialmente, a família produzia polpa de frutas para fornecer à merenda escolar, atividade que foi desenvolvida por mais de uma década. Já trabalhamos com polpa de fruta e entregavamos para a merenda escolar por muitos anos. Depois decidimos mudar de ramo e investir no frigorífico de frango. Sempre fomos do campo, meus pais sempre trabalharam na roça e foram minha inspiração”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que valorizar o trabalho das mulheres no campo é uma das prioridades da gestão estadual. “As mulheres têm papel fundamental no desenvolvimento do estado. O governo de Rondônia continua investindo em políticas públicas que incentivam e valorizam a participação feminina no agronegócio e na agricultura familiar”.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, reforça que o crescimento do setor produtivo está diretamente ligado ao protagonismo das mulheres. “As mulheres têm contribuído de forma significativa para o fortalecimento das cadeias produtivas em Rondônia”.

Com dedicação, empreendedorismo e apoio das políticas públicas, as mulheres seguem transformando o campo rondoniense, garantindo produção de qualidade, geração de renda e oportunidades para as próximas gerações.