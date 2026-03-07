Motoneta com sinais de violação é encontrada abandonada em oficina

Por PM/RO

Publicada em 07/03/2026 às 09h15

Uma motoneta com indícios de violação e possível origem ilícita foi localizada pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (6), na Linha C-50, altura do quilômetro 19, na Vila Maçangana, zona rural vinculada ao município de Monte Negro, em Rondônia. A equipe policial foi informada por volta das 17h30 sobre a presença de uma motoneta possivelmente produto de roubo ou furto dentro de uma oficina mecânica da localidade.

Segundo relato do proprietário da oficina, ao abrir o estabelecimento para iniciar as atividades do dia ele encontrou o veículo dentro do local, porém afirmou desconhecer quem teria deixado a motoneta no estabelecimento. O comerciante também informou que nenhuma pessoa apareceu reivindicando a propriedade do veículo.

Ainda conforme o relato, a motoneta, que possui número de motor JC70ER031155, apresentava sinais visíveis de violação e possíveis indícios de arrombamento, levantando suspeitas quanto à procedência do veículo. Diante da situação, o proprietário entrou em contato com a PM e comunicou o fato às autoridades.

A guarnição policial, acompanhada pelo comandante do 1º Pelotão da Polícia Militar em Monte Negro, se deslocou até o endereço indicado. No local, os policiais confirmaram a veracidade das informações e localizaram a motoneta dentro da oficina mecânica.

Durante a ação, os militares realizaram os levantamentos preliminares e coletaram informações para o registro da ocorrência, além de iniciar a verificação da identificação do veículo e possíveis restrições criminais. A motoneta foi recolhida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ariquemes, onde ficará à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.