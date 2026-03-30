Ministério Público de Rondônia recebe maior condecoração estadual na área da segurança pública

Por GCI

Publicada em 30/03/2026 às 13h40

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) teve integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) condecorados com a Medalha de Mérito “Governador Jorge Teixeira de Oliveira”, maior honraria estadual na área da segurança pública. A entrega ocorreu na segunda-feira (30/3), durante solenidade organizada pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec/RO), na capital.

Receberam a medalha o coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Anderson Batista de Oliveira, o promotor de Justiça Felipe Magno Silva Fonsêca e a servidora Camyle Cavalcanti Leitão, assessora jurídica do grupo. A cerimônia foi realizada no Teatro Estadual Palácio das Artes e reuniu autoridades civis e militares.

A condecoração reconhece a atuação dos integrantes do Gaeco em ações voltadas ao enfrentamento do crime organizado e ao apoio às forças de segurança, com foco no fortalecimento da segurança pública no estado. Criada em 2012, a Medalha de Mérito “Governador Jorge Teixeira de Oliveira” é concedida a pessoas e instituições que prestam serviços relevantes à segurança pública e à sociedade rondoniense.

Atuação do Gaeco

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado atua de forma integrada para prevenir e reprimir crimes praticados por organizações criminosas em todo o estado de Rondônia. O trabalho envolve promotores e servidores do MPRO, com respeito às atribuições de cada membro.