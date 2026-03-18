Luizinho Goebel destina R$ 100 mil para compra de calcário a produtores rurais de Primavera de Rondônia
Por Assessoria
Publicada em 18/03/2026 às 13h40
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 Produtores rurais de Primavera de Rondônia deverão ser beneficiados com a destinação de R$ 100 mil voltados à aquisição de calcário, insumo utilizado na correção do solo e na melhoria das condições de cultivo. O investimento tem como foco ampliar a produtividade agrícola e fortalecer a atividade no campo.

A aplicação do recurso será direcionada à compra do material, considerado fundamental para reduzir a acidez do solo e ampliar a disponibilidade de nutrientes às plantas. Com isso, espera-se que as áreas de plantio apresentem desempenho mais eficiente, com impacto direto no desenvolvimento das lavouras.

A iniciativa contempla agricultores de diferentes perfis, incluindo pequenos e médios produtores do município. A medida foi estruturada com o objetivo de melhorar as condições de trabalho no campo e dar suporte ao setor produtivo local, por meio da elevação da fertilidade do solo e do equilíbrio nutricional das culturas.

A destinação do recurso foi realizada pelo deputado estadual Luizinho Goebel. Segundo informado, o investimento integra ações voltadas ao fortalecimento da agricultura e ao desenvolvimento econômico local, com foco no meio rural.

O prefeito Lucas Nunes e o vereador Rogério Barbosa manifestaram agradecimento ao parlamentar pela liberação dos recursos destinados ao município. 

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