Luizinho Goebel destina R$ 100 mil para compra de calcário a produtores rurais de Primavera de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 18/03/2026 às 13h40

Produtores rurais de Primavera de Rondônia deverão ser beneficiados com a destinação de R$ 100 mil voltados à aquisição de calcário, insumo utilizado na correção do solo e na melhoria das condições de cultivo. O investimento tem como foco ampliar a produtividade agrícola e fortalecer a atividade no campo.

A aplicação do recurso será direcionada à compra do material, considerado fundamental para reduzir a acidez do solo e ampliar a disponibilidade de nutrientes às plantas. Com isso, espera-se que as áreas de plantio apresentem desempenho mais eficiente, com impacto direto no desenvolvimento das lavouras.

A iniciativa contempla agricultores de diferentes perfis, incluindo pequenos e médios produtores do município. A medida foi estruturada com o objetivo de melhorar as condições de trabalho no campo e dar suporte ao setor produtivo local, por meio da elevação da fertilidade do solo e do equilíbrio nutricional das culturas.

A destinação do recurso foi realizada pelo deputado estadual Luizinho Goebel. Segundo informado, o investimento integra ações voltadas ao fortalecimento da agricultura e ao desenvolvimento econômico local, com foco no meio rural.

O prefeito Lucas Nunes e o vereador Rogério Barbosa manifestaram agradecimento ao parlamentar pela liberação dos recursos destinados ao município.