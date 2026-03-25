Luizinho Goebel destina R$ 100 mil para abrigo “Amor de Quatro Patas” em Vilhena

Por Edilson Neves

Publicada em 25/03/2026 às 08h20

Deputado Luizinho Goebel visita abrigo (Foto: Edilson Neves)

O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) realizou na última sexta-feira uma visita ao abrigo “Amor de Quatro Patas”, localizado em Vilhena. A visita teve como objetivo conhecer melhor as atividades e os desafios enfrentados pelo abrigo, que se dedica ao acolhimento de animais abandonados.

O parlamentar destinou uma emenda parlamentar, no valor de R$ 100 mil, para a Associação Protetora de Animais “Amor de Quatro Patas”. O recurso tem por objetivo fortalecer o trabalho da ONG em prol dos animais, suprindo necessidades de manutenção e tratamento dos animais resgatados.

O parlamentar destinou uma emenda parlamentar, no valor de R$ 100 mil, para a associação (Foto: Edilson Neves)

O abrigo Amor de Quatro Patas desempenha um papel fundamental na proteção e no bem-estar dos animais. “Tivemos a oportunidade de colaborar e conhecer de perto o excelente trabalho realizado no abrigo. Trata‑se de um local marcado por zelo, dedicação e afeto em relação aos animais que aguardam uma nova chance. O trabalho desenvolvido pela ONG é essencial para o bem-estar animal e merece nosso apoio e reconhecimento”, afirmou o deputado.

Com um número crescente de cães e gatos abandonados, iniciativas como as do abrigo são vitais para garantir que esses animais tenham um lar seguro e cuidado. Durante a visita, Luizinho Goebel evidenciou a importância do apoio institucional e da conscientização da sociedade sobre a adoção responsável de animais.

O deputado dialogou com os voluntários e gestores do abrigo, discutindo possíveis parcerias e apoio para a ampliação das atividades. O abrigo espera contar com a presença e apoio do deputado para promover campanhas de adoção e melhorias na infraestrutura, essenciais para acolher cada vez mais animais necessitados. A visita de Luizinho Goebel foi um passo importante para fortalecer o envolvimento legislativo em questões relacionadas aos direitos dos animais e à proteção ambiental.

“Toda ajuda é bem-vinda; se puder, conheça, contribua, divulgue e apoie esta causa. Juntos, podemos levar mais carinho e esperança para nossos amigos de quatro patas. A emenda de R$ 100 mil será fundamental para que a ONG possa ampliar suas ações e oferecer um futuro melhor para mais animais necessitados", finalizou Luizinho.