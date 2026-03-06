Luana Piovani critica valor da pensão paga por Pedro Scooby: “Recebo três mariola”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/03/2026 às 11h15

A atriz Luana Piovani voltou a comentar nas redes sociais sobre a pensão destinada aos filhos que teve com o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby. O assunto surgiu após a artista abrir uma caixa de perguntas para seguidores e responder questionamentos sobre a criação das crianças e a relação com o ex-marido.

Luana e Scooby foram casados por cerca de oito anos e oficializaram a separação em 2019. Da relação nasceram três filhos: Dom, de 13 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 10. Atualmente, Dom vive no Brasil com o pai, enquanto os irmãos permanecem em Portugal com a mãe.

Durante a interação com seguidores, a atriz criticou o valor que recebe de pensão e afirmou que os custos da família continuam altos. “Eu falei que recebo três mariola. Não quis dizer que é uma mariola para cada filho, quis dizer que é muito pouco para o que eu gasto. Para o que ele sabe que eu gosto. Afinal de contas, nós mudamos juntos, né? Eu não peguei os filhos do Brasil e trouxe para Portugal”, declarou.

Em seguida, ela explicou que mantém a mesma estrutura de quando ainda era casada com o surfista. “Eu continuo na mesma casa. Continuo com a mesma funcionária. Então, o gasto de quando éramos casados é exatamente o mesmo. Mas, enfim... Vamos deixar para a Justiça”, acrescentou.

A atriz também comentou sobre a distância do filho mais velho após ser questionada por seguidores. Segundo ela, a vida não pode girar em torno de apenas um dos filhos. “Que pergunta solta e malfeita. Fiquei aqui pensando. Porque assim pra começar eu tenho três filhos, não tenho só um. Como vou pensar e o que vou fazer para que minha vida gire em torno de só um dos filhos?”, disse.

Luana ainda afirmou que não pretende voltar ao Rio de Janeiro neste momento. De acordo com ela, a decisão de viver em Portugal está relacionada à busca por mais tranquilidade para criar os filhos. “Não tem o menor sentido. Além do que na minha vida não existe só a vida dos meus filhos, existe a minha também. A minha, inclusive, é a prioridade. Então, não volto para o Rio de Janeiro porque essa não é ainda a minha escolha. Eu vim para cá para criar meus filhos em um lugar que eu tenho um pouco mais de paz. Daqui a pouco acabam os estudos, aí vejo o que vou fazer da minha vida”, concluiu.