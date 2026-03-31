Léo não vetou Flori, Netto vira opção pragmática do PT, e Cone Sul fortalece Rogério
Por Robson Oliveira
Publicada em 31/03/2026 às 10h04
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GESTO

Na política rondoniense, onde gestos valem tanto quanto discursos, o movimento do prefeito de Vilhena, delegado Flori, deixa de ser uma decisão isolada e passa a ter efeito prático na reorganização das forças que disputam o governo.

MÁGOAS

Flori oficializou adesão à pré-candidatura de Marcos Rogério (PL), encerrando uma tentativa breve , e internamente tensionada, de viabilizar o próprio nome ao Palácio Rio Madeira. Filiado ao Podemos, ele ensaiou entrar na disputa, mas esbarrou em um problema recorrente: excesso de candidatos e falta de paciência para construir a postulação nas hostes partidárias. A entrada do deputado estadual delegado Camargo na mesma corrida incomodou Flori que esperava a indicação sem concorrência, razão pela qual recuou. Restaram mágoas.

DESISTÊNCIA

Sem convergência interna, a pré-candidatura perdeu tração. Flori buscava mais que uma autorização formal; queria respaldo político claro, especialmente do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Embora citado publicamente pelo prefeito da capital como opção viável dentro da legenda em diversas ocasiões, o apoio imposto não veio no tempo por ele esperado. Na prática, esperava o gesto final que transformaria intenção em candidatura competitiva. Diante disso, a desistência tornou-se o caminho e a opção em permanecer na prefeitura.

SIMBOLISMO

A permanência na Prefeitura de Vilhena veio acompanhada de um movimento mais amplo e calculado. Flori não apenas declarou apoio a Marcos Rogério (PL) - organizou uma frente regional. Reuniu os prefeitos do Cone Sul e apresentou uma adesão coletiva, conferindo ao ato um peso político que vai além do simbolismo. Foi uma forma de dar o troco e demonstrar poder.

REFORÇO

Esse tipo de articulação tem valor concreto. Prefeitos mobilizados significam estrutura local, influência eleitoral e capacidade de capilarizar uma campanha. Ao agregar esse bloco, Marcos Rogério passa a contar com um ativo relevante antes mesmo do início formal da disputa. Embora o eleitor nem sempre vota em candidato a governador em razão da adesão do prefeito. O próprio Marcos Rogério, nas eleições passadas, sem o apoio dos prefeitos, quase vence Marcos Rocha que contava com todas as máquinas disponíveis a sua campanha. No entanto, todos reforços são bons a qualquer campanha.

VÍDEO

O anúncio ganhou contorno estratégico ao ser exibido no podcast Resenha Política. Durante a entrevista, o próprio Marcos Rogério apresentou, com exclusividade, o vídeo em que Flori e os prefeitos do Cone Sul formalizam o apoio. Não é apenas divulgação - é construção de narrativa, com imagem de alinhamento regional em torno de uma candidatura.

INFLUÊNCIA

Ainda é cedo para leituras definitivas. O cenário permanece aberto e sujeito a rearranjos. Mas movimentos dessa natureza ajudam a delimitar posições e antecipar tendências. Ao recuar da disputa majoritária e assumir o papel de articulador, Flori reposiciona seu peso político. Em vez de dividir espaço, opta por influenciar o desenho da corrida.

IMPOSIÇÃO

A tentativa de atribuir ao prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a responsabilidade pelo esvaziamento da pré-candidatura do delegado Flori não se sustenta quando confrontada com os fatos - e, sobretudo, com a lógica mínima de funcionamento partidário. Uma candidatura a governador não depende apenas do apoio é preciso que o candidato corra risco e a viabilize por ser uma boa opção. E não um imposição partidária.

ESCOLHA

Desde o início, Léo jamais interditou o nome de Flori. Ao contrário, sempre o incluiu no rol de opções do Podemos para a disputa ao governo. O que não fez - e nem poderia - foi antecipar uma decisão que não lhe cabia tomar de forma isolada. Na condição de presidente da legenda, sua posição pública foi a única institucionalmente aceitável: o candidato será aquele que o partido definir.

EXCLUSIVIDADE

O problema não está na ausência de apoio, mas na expectativa de exclusividade. Quando o deputado estadual delegado Camargo também se colocou como pré-candidato, o cenário deixou de ser individual e passou a exigir mediação política. Em situações assim, o dirigente partidário não chancela nomes por preferência pessoal; preserva o processo. É o básico.

EQUILÍBRIO

Flori, ao que tudo indica, interpretou essa postura como hesitação ou falta de respaldo. Não é. Trata-se de regra elementar de convivência interna: havendo mais de um interessado, a decisão precisa ser coletiva. Ao buscar um aval público antecipado, ele tensionou um ambiente que exigia exatamente o oposto - equilíbrio.

VETO

Sem a sinalização desejada, recuou. E ao recuar, abriu espaço para leituras apressadas que tentam transferir responsabilidade. Mas o ponto central permanece: não houve veto, houve procedimento. E procedimento, na política partidária, costuma ser menos vistoso, porém mais consistente.

CÁLCULO

A sequência dos fatos reforça essa interpretação. Flori não apenas desistiu da pré-candidatura como migrou politicamente para o campo de Marcos Rogério (PL), articulando, inclusive, o apoio coletivo de prefeitos do Cone Sul. Um movimento legítimo, mas que evidencia que a decisão já não passava apenas pela dinâmica interna do Podemos, e sim por cálculo político mais amplo.

CONSTRUÇÃO

No fim, o episódio expõe mais um desencontro de expectativas do que propriamente uma ruptura. Léo manteve a institucionalidade. Flori, ao que parece, não assimilou que, em ambiente democrático, candidatura não se declara por aclamação - se constrói por consenso ou disputa interna. Um exemplo ilustrativo foi Expedito Neto quando se colocou como pré-candidato a governador pelo PT. Insistiu, buscou apoios externos e depois internos. Mesmo não tendo nada a ver com os dogmas petistas, conseguiu se viabilizar e foi quase aclamado como pré-candidato de uma legenda que em Rondônia sofre uma enorme rejeição pelos erros cometidos pelo PT.  

PRAGMATISMO

A decisão do Partido dos Trabalhadores em Rondônia de lançar Expedito Neto como pré-candidato ao governo estadual sintetiza, de forma quase didática, o pragmatismo que tem orientado a legenda em cenários adversos. Em um estado onde a maioria do eleitorado se identifica com pautas conservadoras, a escolha não é apenas eleitoral, mas estratégica.

DELÍRIO

Não é a primeira vez que o PT rondoniense recorre a nomes sem identidade histórica com os dogmas partidários. A diferença, agora, está na clareza com que as circunstâncias se impuseram. Há um ano, a simples hipótese de Expedito Neto vestir a camisa petista seria tratada como delírio político. Hoje, tornou-se realidade - não por convicção ideológica, mas por conveniência.

PAPEL

O dado central é incômodo para a militância tradicional: nenhum quadro orgânico do partido aceitou enfrentar uma disputa majoritária em território hostil. Diante desse vazio, abriu-se espaço para uma candidatura de conveniência. Neto, recém-saído de um processo de esvaziamento político após perder protagonismo no Partido Social Democrático, encontrou no PT uma via de retorno ao jogo eleitoral. E o PT, por sua vez, encontrou nele alguém disposto a cumprir o papel que seus próprios quadros recusaram.

CARA

Os adversário que se preparem porque Neto é ousado, agressivo e capaz de colocar qualquer um em situação constrangedora num debate público. Tem a cara do PT, o jeito e a agressividade, mas não é do petista.

ALTERNATIVA

O que poderia gerar resistência interna acabou sendo assimilado com relativa naturalidade. Isso revela não apenas a capacidade de adaptação do partido, mas também o grau de fragmentação interna de suas instâncias colegiadas, historicamente marcadas por disputas e conflitos. Sem outra alternativa viável, a candidatura de Expedito Neto foi sendo construída de fora para dentro, até se consolidar.

CONTEXTO

Há, contudo, um elemento que não pode ser ignorado: trata-se de uma candidatura funcional, não identitária. O objetivo central do partido em Rondônia não é necessariamente vencer o governo estadual, mas fortalecer sua nominata e ampliar as chances de eleger um deputado federal. Nesse contexto, a escolha de um nome com maior capacidade de trânsito político, ainda que ideologicamente flexível, passa a fazer sentido.

INFLEXÃO

O histórico reforça esse padrão. O PT já recorreu outras vezes a candidaturas desalinhadas com seu programa, priorizando resultados práticos em detrimento da coerência doutrinária. São movimentos que evidenciam uma inflexão estratégica: menos militância, mais sobrevivência eleitoral. Expedito Neto, por sua vez, assume o papel com habilidade. Mesmo não sendo um quadro de esquerda gestado nas entranhas ideológicas.

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