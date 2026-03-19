Laerte Gomes confirma pagamento de mais de R$ 942 mil para fortalecer o setor produtivo em Vale do Paraíso

Por Juliana Martins

Publicada em 19/03/2026 às 11h42

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD), confirmou o pagamento do recurso no valor de R$ 942.080,35 para a Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso. O investimento será destinado à aquisição de implementos agrícolas, com o objetivo de fortalecer o setor produtivo e garantir melhores condições de trabalho aos produtores rurais do município.



A liberação do recurso atende a uma solicitação conjunta do prefeito Charles Gomes, do vice-prefeito Luís do Hotel e dos vereadores Nicão, Fabiana, Gilson Sapinho, Professor Elson e Léo Batista, reforçando a parceria entre o mandato parlamentar e as lideranças locais.



O deputado destacou que investir no campo é essencial para o desenvolvimento de Rondônia, especialmente em municípios com forte vocação agrícola. Segundo ele, a destinação de recursos para a compra de implementos agrícolas contribui diretamente para o aumento da produtividade, geração de renda e melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem da agricultura.



“O nosso compromisso é continuar trabalhando ao lado dos vereadores, prefeitos e lideranças, ouvindo as demandas e garantindo investimentos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. O setor produtivo precisa desse apoio para crescer ainda mais”, ressaltou.



A atuação do parlamentar tem sido marcada pelo apoio constante ao homem do campo, com a destinação de recursos que impulsionam a produção rural e fortalecem a economia dos municípios. A parceria sólida com as lideranças locais tem garantido resultados concretos, levando investimentos de verdade para quem mais precisa.



Com mais esse recurso assegurado, Vale do Paraíso avança no fortalecimento da agricultura e reafirma seu papel no desenvolvimento regional, com o apoio de um mandato comprometido com o progresso de Rondônia.



Foto: Thyago Lorentz