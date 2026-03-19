Justiça do Trabalho participa de campanha de arrecadação de kits de higiene para população em situação de rua

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 19/03/2026 às 11h20

Em Porto Velho, a Justiça do Trabalho integra campanha do Comitê Interinstitucional PopRuaJud Rondônia que reúne órgãos judiciários na assistência a pessoas em situação de rua. A iniciativa visa arrecadar kits de higiene pessoal, roupas e calçados para destinação durante os mutirões que estão previstos para acontecer em Porto Velho e Ariquemes.

Os kits serão compostos por itens essenciais, como sabonete, escova, creme dental, chinelos, desodorante em creme, lâmina para depilação e absorventes (nos kits femininos). A ação visa complementar a entrega de produtos avulsos realizada pelo município, oferecendo um cuidado mais completo.

"Esta campanha é uma oportunidade de praticar a solidariedade e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de rua. Conclamamos a todos e todas nesta união de esforços para levar mais dignidade e bem-estar aos que mais precisam", ressaltou o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), desembargador Ilson Alves Pequeno Junior.

Como participar

A participação na campanha é simples. Os interessados em ajudar podem montar seus próprios kits de higiene, seguindo a lista de itens definida, ou adquirir os kits já montados, disponíveis no Mercado Casa Aragão. Para aqueles que desejam contribuir financeiramente, a Secretaria-Geral Judiciária (SGJ) do TRT-14 está à disposição para intermediar a compra dos kits, de acordo com a contribuição de cada um. O valor dos kits montados é de R$52,45 (masculino) e R$56,44 (feminino).

Locais de entrega

As doações podem ser entregues preferencialmente nas caixas coletoras a serem disponibilizadas pela CSIL nas dependências do edifício-sede do TRT-14, no Fórum Trabalhista de Porto Velho, Escola Judicial, Núcleo de Material e Patrimônio (NMP), Memória Institucional, bem como no Fórum de Ariquemes. As doações serão recebidas até o dia 30 de março e serão entregues nos Mutirões PopRuaJud Porto Velho e Ariquemes, conforme calendário dos mutirões.

Participe desta ação solidária e faça a diferença na vida de quem precisa. A Justiça do Trabalho e o Comitê Interinstitucional PopRuaJud agradecem sua colaboração.

Sobre o PopRuaJud

A rede PopRuaJud é fruto da Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução CNJ n. 425/2021.

O objetivo dessa ação é oferecer à população em situação de rua atendimento prioritário e sem burocracia nos Tribunais brasileiros, no intuito de garantir o acesso à Justiça de modo célere, simplificado e efetivo.