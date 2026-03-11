Justiça acolhe pedido do MPRO e mantém internação de adolescente acusada de matar o avô e tentar matar a avó

Por GCI

Publicada em 11/03/2026 às 13h50

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) obteve nesta terça-feira (10/3) decisão favorável do Poder Judiciário de Rondônia (TJRO), que recebeu a representação e manteve a internação provisória de uma adolescente acusada de matar o avô e tentar matar a avó na zona rural de Ariquemes. A decisão da 2ª Vara Cível de Ariquemes foi expedida após a representação apresentada pelo MPRO na segunda-feira (9/3).

Com isso, a jovem permanece custodiada na Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease). A audiência de apresentação foi designada para o dia 1º de abril. Conforme a 1ª Promotoria de Justiça de Ariquemes, a adolescente foi representada pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio triplamente qualificado, consumado e tentado.

De acordo com a apuração, os fatos ocorreram na noite de 24 de fevereiro de 2026. As vítimas estavam em casa quando foram atingidas por disparos de arma de fogo. O avô morreu no local após ser baleado na nuca. A avó foi atingida no rosto e novamente na região do tórax, mas sobreviveu. Após os disparos, a adolescente fugiu.

Conforme a representação, os fatos foram praticados por motivo torpe e fútil, com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A investigação aponta ainda que o crime teria sido premeditado e motivado por sentimento de vingança. A possível participação de outras pessoas segue em apuração.