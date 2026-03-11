Servidor e professor Adalberto Cans lança livro sobre ensino da matemática em Porto Velho

O professor e pesquisador Adalberto Cans realiza, no próximo dia 14 de março, o lançamento do livro “O Momento Eureka – Expansão Discursiva Cognitiva Figura”, em um evento cultural que ocorrerá na Casa da Cultura Ivan Marrocos, no centro de Porto Velho. A programação está marcada para acontecer das 18h30 às 21h e contará com sessão de autógrafos e coquetel especial para os convidados.
A obra apresenta uma reflexão aprofundada sobre o processo de aprendizagem da matemática e busca contribuir para a formação de professores e estudantes da área. O livro parte da ideia de que a compreensão da matemática não depende apenas de fórmulas, operações e teoremas, mas também do entendimento dos processos cognitivos envolvidos na construção do pensamento matemático.
Natural de Campina Grande (PB), Adalberto Cans formou-se em Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e chegou a Rondônia em 1990. Ao longo de mais de 35 anos dedicados ao ensino da matemática, construiu carreira acadêmica e profissional no estado, onde também realizou mestrado pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e posteriormente doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A publicação surgiu a partir de sua tese de doutorado, que recebeu destaque acadêmico e foi inclusive indicada ao Prêmio UFSC de melhor tese na área de Educação em 2025. A partir desse reconhecimento, o autor decidiu transformar o estudo em livro para ampliar o alcance da pesquisa e contribuir com a formação docente no país.
No livro “O Momento Eureka”, Cans discute como o aprendizado matemático envolve duas dimensões complementares: a face visível, composta por fórmulas, operações e definições, e a face cognitiva, relacionada à interpretação, criatividade, raciocínio e construção do significado dos conceitos.
A obra dialoga com a Teoria dos Registros de Representação Semiótica, desenvolvida pelo pesquisador francês Raymond Duval, que explica como diferentes formas de representação — numérica, gráfica, algébrica ou linguística — influenciam diretamente na compreensão do conhecimento matemático.
Evento aberto ao público
O lançamento do livro será uma oportunidade para professores, estudantes e interessados em educação conhecerem a obra e dialogarem com o autor sobre os desafios e caminhos para melhorar o ensino da matemática.
Durante o evento, os participantes poderão adquirir exemplares da obra, participar da sessão de autógrafos e prestigiar uma noite cultural dedicada à educação e à produção intelectual em Rondônia.
O evento ocorrerá no dia 14 de março, das 18h30 às 21h, na Casa da Cultura Ivan Marrocos, localizada na Avenida Carlos Gomes, no Centro de Porto Velho.
