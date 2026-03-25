Jean Oliveira entrega 30 mil mudas de café e já soma mais de R$ 3 milhões em investimentos em Castanheiras

Por Ricardo Barros

Publicada em 25/03/2026 às 08h30

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, Jean Oliveira (MDB), realizou no sábado (21) a entrega de 30 mil mudas de café clonal aos produtores rurais do município de Castanheiras. As mudas foram adquiridas por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado e têm como objetivo fortalecer a agricultura familiar, aumentar a produtividade e gerar mais renda aos produtores rurais do município.

Durante a entrega, o deputado destacou a importância do investimento na agricultura e agradeceu o apoio do Governo do Estado. “Quero agradecer ao governador coronel Marcos Rocha por ser parceiro do nosso mandato e por sempre apoiar ações que fortalecem a agricultura familiar. Essas mudas representam mais produção, mais renda e desenvolvimento para Castanheiras. Nosso mandato tem compromisso com o produtor rural e vamos continuar trabalhando para trazer mais investimentos para o município”, afirmou Jean Oliveira.

O presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio, destacou que o investimento contribui diretamente para o fortalecimento da produção rural. “A Emater trabalha para levar tecnologia, assistência técnica e orientação ao produtor rural. Essas mudas de café clonal têm alta produtividade e, com o acompanhamento técnico, vão gerar bons resultados e mais renda para as famílias rurais”, ressaltou.

O prefeito de Castanheiras, Cícero Godoi, agradeceu ao deputado pelos investimentos destinados ao município. “Quero agradecer ao deputado Jean Oliveira pelos investimentos que já ultrapassam R$ 3 milhões para Castanheiras, recursos que têm ajudado no desenvolvimento do nosso município e melhorado a vida da nossa população”, disse.

O vice-prefeito Odair Dias, o Porongo, também agradeceu a parceria e os recursos destinados ao município. “O deputado Jean Oliveira é um grande parceiro de Castanheiras e sempre tem olhado com carinho para o nosso município, principalmente para o homem do campo. Essas mudas vão ajudar muito os nossos produtores rurais”, destacou.

O vereador Gilson Dias ressaltou a parceria com o deputado e os investimentos para o município. “Essa parceria com o deputado Jean Oliveira tem trazido muitos resultados para Castanheiras. Os investimentos na agricultura são fundamentais para fortalecer o nosso município e ajudar os produtores rurais”, afirmou.

Segundo o gerente regional da Emater-RO na Zona da Mata, Paulo Henrique Custódio, as mudas de café clonal irão contribuir para o aumento da produtividade e o fortalecimento da cafeicultura na região. “O café clonal tem alta produtividade e qualidade, e com assistência técnica os produtores terão excelentes resultados. Esse investimento é muito importante para o desenvolvimento da agricultura e da economia rural da nossa região”, finalizou.

A entrega das mudas reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e com o desenvolvimento do município de Castanheiras.