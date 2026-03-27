Jean Mendonça articula com Seagri ações para fortalecer agricultura familiar em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 08h10

Demandas relacionadas à agricultura familiar e à infraestrutura de escoamento da produção estiveram no centro de uma reunião entre o deputado estadual Jean Mendonça e o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo. O encontro foi realizado com o objetivo de alinhar ações voltadas ao atendimento dos produtores rurais de Rondônia.

Durante a agenda, foram discutidas estratégias para ampliar o suporte técnico oferecido aos agricultores, considerado um dos pontos prioritários. A necessidade de garantir melhores condições logísticas para o transporte da produção também foi abordada como fator essencial para o desenvolvimento do setor.

Segundo o parlamentar, o fortalecimento da agricultura familiar depende diretamente de políticas públicas que assegurem assistência adequada e condições estruturais eficientes. A iniciativa busca contribuir para a expansão da atividade agropecuária no estado, com impacto na geração de oportunidades.

A reunião integra uma série de articulações conduzidas pelo mandato com foco no crescimento do setor produtivo rural em Rondônia.