Jean Mendonça articula com Seagri ações para fortalecer agricultura familiar em Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/03/2026 às 08h10
Nos acompanhe pelo Google News

 Demandas relacionadas à agricultura familiar e à infraestrutura de escoamento da produção estiveram no centro de uma reunião entre o deputado estadual Jean Mendonça e o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo. O encontro foi realizado com o objetivo de alinhar ações voltadas ao atendimento dos produtores rurais de Rondônia.

Durante a agenda, foram discutidas estratégias para ampliar o suporte técnico oferecido aos agricultores, considerado um dos pontos prioritários. A necessidade de garantir melhores condições logísticas para o transporte da produção também foi abordada como fator essencial para o desenvolvimento do setor.

Segundo o parlamentar, o fortalecimento da agricultura familiar depende diretamente de políticas públicas que assegurem assistência adequada e condições estruturais eficientes. A iniciativa busca contribuir para a expansão da atividade agropecuária no estado, com impacto na geração de oportunidades.

A reunião integra uma série de articulações conduzidas pelo mandato com foco no crescimento do setor produtivo rural em Rondônia. 

Jean Mendonça agricultura familiar Seagri Rondônia Luiz Paulo produtores rurais logística agrícola agro Rondônia desenvolvimento rural
Imprimir imprimir