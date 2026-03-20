Jaru será sede inédita da fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 14h22

A fase final da 17ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) já tem definição de datas e locais, com divisão das competições entre dois municípios do estado. Enquanto parte das disputas ocorrerá em Pimenta Bueno, Jaru foi escolhido, pela primeira vez, como sede principal do evento.

No município de Jaru, as competições estão programadas para o período de 13 a 30 de agosto. Serão realizadas disputas de voleibol, vôlei de praia, futsal, judô, taekwondo, tênis de mesa, karatê e jiu-jítsu, reunindo atletas de diversas regiões.

Já em Pimenta Bueno, entre os dias 10 e 20 de setembro, acontecerão as modalidades de atletismo, ciclismo, capoeira, xadrez, futebol society, handebol e basquetebol, complementando o calendário da etapa final.

A escolha de Jaru como sede foi formalizada durante reunião institucional entre representantes municipais e estaduais. Participaram do encontro a secretária municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), Maria Cleunice, e a secretária executiva da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Leticia Cristina Machado Batista, acompanhada de equipe técnica.

Durante a visita ao município, também foram realizadas vistorias em espaços esportivos e na rede hoteleira local, com o objetivo de avaliar a estrutura disponível para receber as delegações e garantir a realização das competições.