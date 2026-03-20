Prefeitura realiza entrega dos kits do programa Mamãe Cheguei, garantindo apoio às gestantes em situação de vulnerabilidade

Por Assessoria

Publicada em 20/03/2026 às 15h10

Hoje foi dia de acolhimento, respeito e compromisso com a vida em Espigão do Oeste. A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou a entrega dos kits do programa Mamãe Cheguei, garantindo apoio às gestantes em situação de vulnerabilidade e levando mais dignidade para esse momento tão especial.

Cada kit representa mais do que itens essenciais, representa carinho, proteção e a certeza de que nenhuma mãe está sozinha nessa jornada.

Seguimos trabalhando com responsabilidade e sensibilidade, cuidando das pessoas desde o início da vida e fortalecendo o futuro da nossa cidade.