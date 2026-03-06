Jackson Antunes revela transplante de rim com doação da esposa após enfrentar câncer no pâncreas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/03/2026 às 10h38

O ator Jackson Antunes, de 65 anos, revelou que passou recentemente por um transplante de rim. O órgão foi doado por sua esposa, Cristiana Britto, com quem mantém um relacionamento de mais de três décadas. A história será exibida em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, prevista para ir ao ar neste domingo (8).

Um trecho da conversa com a repórter Ana Carolina Raimundi já foi divulgado nas redes sociais do programa. Durante o depoimento, o ator falou sobre o impacto da doença e as dificuldades enfrentadas ao longo do tratamento. “Não tem coisa mais terrível do que dor. Não tem coisa mais terrível do que você não ver esperança”, afirmou.

Cristiana também participou da entrevista e comentou sobre o processo vivido pelo casal. Segundo ela, o maior temor durante o período foi a possibilidade de ficar distante do marido. “Meu maior medo é não estar perto dele”, disse.

Reconhecido por participações marcantes em novelas como O Rei do Gado (1996), Renascer (1993 e 2024) e Todas as Flores (2022), Jackson Antunes já havia revelado anteriormente outro desafio na saúde. Em 2023, ele contou que enfrentou um câncer no pâncreas anos antes. “Eu não falei para ninguém. Há seis anos eu tive um câncer muito forte, no pâncreas. Fiquei internado por um mês”, relatou na época, durante participação no programa Encontro.