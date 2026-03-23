Irmãos Gonçalves “engolidos” por Maurício e Hildon; Netto longe e sem nominata no PT; e Daciolo mira o Senado por Rondônia

Por Herbert Lins

Publicada em 23/03/2026 às 09h21

Classe política de Rondônia antecipa a campanha eleitoral

CARO LEITOR, a decisão e a responsabilidade de concorrer a um cargo eletivo não é simples como muita gente pensa, sobretudo no estado que, nos últimos anos, polarizado ideologicamente e, se acostumou a ver parte de seus agentes políticos sem capacidade de entrega em pontos nevrálgicos para a população e para os setores produtivos. Neste caso, refiro-me a resolver os gargalos da saúde, educação e infraestrutura. A dimensão territorial de Rondônia exige muito dos pré-candidatos e candidatos a cargos eletivos, por exigir uma boa logística de campanha e formação de uma rede de apoio para obter um resultado positivo nas urnas. Assim, me assusta a antecipação da campanha eleitoral por parte da classe política com apresentação de chapas majoritárias completas durante o processo da janela partidária e do prazo final para filiações partidárias. Resta saber quem dos pré-candidatos majoritários terá lastro financeiro para segurar a pré-campanha e campanha sem perder o fôlego até o pleito eleitoral no primeiro e no segundo turno.

Sucesso

Candidatos a cargos eletivos precisam formar equipes de campanha e recorrer ao marketing eleitoral para obter sucesso na urna. O marketing eleitoral será capaz de entregar o planejamento de campanha, o plano de comunicação, definir a estratégia e outros.

Interfere

A qualificação profissional da equipe de campanha - intelectual e prática - interfere diretamente no potencial eleitoral de um candidato. Neste caso, o candidato precisa buscar pessoas talentosas para fazer parte da sua campanha eleitoral.

Contatos

Na manhã de ontem (22), conversei com o ex-presidenciável Cabo Daciolo (sem partido). Ele estava com a família estabelecendo contatos políticos em Porto Velho. Daciolo transferiu o domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Rondônia no ano passado.

Disputar

O Cabo Daciolo revelou à coluna que está conversando com o Podemos e o Mobiliza para disputar um cargo majoritário em Rondônia, ou seja, governo ou uma vaga ao Senado. Contudo, a sua prioridade é disputar a Presidência da República.

Aventureiro

O Cabo Daciolo ficou conhecido no Brasil quando disputou a Presidência da República nas eleições de 2018 e ficou conhecido pelas célebres frases: “Glória a Deus” e “Para honra e glória do Senhor”. Em Rondônia, Daciolo é um aventureiro político.

Nominatas I

Observando os nomes nas nominatas de deputado federal dos partidos, creio que apenas quatro partidos conquistarão cadeiras na Câmara dos Deputados. Neste caso, o PL deverá eleger 3 deputados federais. A Federação União Progressista (UP) e o PSD devem eleger dois deputados federais cada. Já o Podemos luta para manter sua cadeira na Câmara dos Deputados.

Nominatas II

Os demais partidos e federações partidárias em Rondônia lançarão nominatas de deputados federais apenas para cumprir a cláusula de barreira como forma de garantir acesso ao Fundo Partidário, FEFC e ao tempo de propaganda na rádio e na televisão. Por sua vez, financiar as candidaturas de deputados estaduais.

Nominatas III

Falando em nominatas, o pré-candidato a governador do PT, ex-deputado federal Expedito Netto (PT), faz campanha de Brasília. Por sua vez, não entregou um único candidato a deputado federal e estadual à nominata do PT.

Confirmou

O ex-secretário da SEFIN, Luis Fernando, confirmou à coluna que disputará uma vaga ao Senado pelo PSD. Ele carrega um conhecimento vasto em legislação tributária e, eleito senador, pautará o seu mandato para reduzir as desigualdades regionais.

Visitando

O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), acompanhado do pré-candidato a senador, deputado federal Fernando Máximo (PL), passou o final de semana visitando as obras em Jaru, fruto da destinação das emendas de ambos os parlamentares.

Engoliu I

A especulação nos bastidores do poder é grande para saber quem engoliu quem no União Brasil com a definição do nome do ex-prefeito Hildon Chaves como pré-candidato a governador pela legenda.

Engoliu II

O deputado federal Maurício Carvalho (União), o vice-governador Sérgio Gonçalves (União) e o presidente estadual do União Brasil, Júnior Gonçalves, engoliram primeiro o governador Coronel Marcos Rocha, que está filiado ao PSD. Na sequência, os irmãos Gonçalves foram engolidos por Maurício e Hildon Chaves.

Abriu

A pré-candidatura do deputado estadual Cirone Deiró (União) a vice-governador na chapa majoritária encabeçada pelo ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União), abriu um horizonte para o União Brasil e o PP - partidos federados - receberem a filiação de pré-candidatos a estaduais.

Espantavam

Os deputados estaduais Ismael Crispim, Cirone Deiró e Ieda Chaves, eleitos com mais de 20 mil votos no último pleito eleitoral de 2022, espantavam a filiação de candidatos a deputados estaduais pelo União Brasil e PP, partidos federados.

Filiação

O Pastor João do Cerna foi o primeiro a assinar ficha de filiação ao PP depois que a nominata do PP e União Brasil ficou mais leve com o deslocamento do deputado estadual Cirone Deiró para compor a chapa majoritária como candidato a vice-governador na Federação União Progressista (UP).

Conquistar

O ex-candidato a prefeito de Porto Velho, advogado previdenciarista Célio Lopes (PDT), revelou à coluna que está com agenda e cronograma de pré-campanha definidos para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Nasceu

Célio Lopes nasceu politicamente na militância do PDT Jovem. Participou desde adolescente de campanhas eleitorais das mais diversas. No último pleito eleitoral municipal em Porto Velho, lançou o seu nome como candidato a prefeito da nossa capital.

Promessa

A campanha do Célio Lopes (PDT) para prefeito de Porto Velho foi a mais bonita e propositiva. Na urna, ele conquistou, para surpresa de todos, 29.358 votos (11,74%). Célio é uma promessa para as próximas eleições de outubro próximo.

Convites

O jovem candidato a deputado federal Célio Lopes (PDT) tem convites para deixar o PDT e disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo União Brasil, PP e Republicanos. Neste caso, exige-se muita matemática do poder do candidato.

Parte

Para quem não sabe, o jovem advogado previdenciarista Célio Lopes (PDT) faz parte das redes do RenovaBR e do Programa Líderes Públicos. Ambos os programas voltados para a formação de agentes políticos são financiados pela Fundação Lemann.

Assumiu

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Célio Lopes por indicação da deputada federal Silvia Cristina, assumiu a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Rondônia – FUNASA. Célio destravou R$ 50 milhões de convênios que estavam represados.

Força

O deputado Eyder Brasil, ainda filiado ao PL, demonstrou força política ao reunir cerca de 600 pessoas no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). Muita gente aposta que Eyder está morto politicamente, mas caso ele acerte na nominata, deverá se manter na ALERO.

Visibilidade

O prefeito Léo Moraes (Podemos), com o Tecnogame, deu visibilidade a um público jovem e adultos não percebidos pela classe política rondoniense. Neste caso, estamos falando dos consumidores de anime, cultura geek e gamer. Neste caso: qual é o perfil do candidato ideal para esse segmento eleitoral?

Tecnogame

O Tecnogame é um dos maiores festivais de tecnologia, games, esportes e cultura pop da região Norte. O evento chegou a Porto Velho e Brasília em 2026. O evento funciona como uma grande feira geek que une campeonatos de jogos, palestras, Cosplay, K-pop e conta com presença de influenciadores.

ICAMO

No final de semana, o Instituto Candelária da Amazônia Ocidental (ICAMO) promoveu evento voltado para fortalecer a agricultura familiar no município de Rolim de Moura. O ICAMO reuniu presidentes e vice-presidentes de 40 associações para conhecer as ações do instituto voltadas para tecnologia, assistência técnica e inclusão produtiva no campo.

Sério

Falando sério, o Marketing Eleitoral é crucial para a construção do candidato e de uma candidatura. Ele permite construir o planejamento estratégico de campanha. Além disso, viabiliza a conexão emocional com o eleitor, fazendo do candidato um vencedor nas urnas.