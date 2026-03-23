Irã atinge caça F-15

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 23/03/2026 às 15h53

A Guarda Revolucionária do Irã declarou neste domingo (22) ter atingido um caça F-15 considerado “inimigo” enquanto a aeronave sobrevoava a região sul do país. A informação foi divulgada por meio de um comunicado reproduzido pelas agências estatais Irna e Tasnim. Segundo o texto, o jato foi identificado nas proximidades da ilha de Ormuz, localizada no Estreito de Ormuz, e acabou sendo alvo de sistemas de defesa aérea baseados em terra.

"Um caça F-15 inimigo foi atingido após ser detectado nos céus do sul do país, próximo à ilha de Ilha de Hormuz, por sistemas de defesa aérea. Investigações sobre o destino da aeronave continuam", afirmou o comunicado.

Imagens divulgadas pelas agências mostram o que seria a silhueta de um avião semelhante ao modelo F-15 sendo rastreado por um sistema de mira. Em seguida, em uma cena mais distante, aparece um rastro vindo da aeronave, possivelmente no momento em que foi atingida.

🇮🇷Iran’s Army:



Hours ago, an invading fighter jet was targeted by the Army's air defense.



According to the Army's public relations office, the Joint Air Defense Headquarters of the country announced that hours ago, an invading enemy F-15 fighter jet in the skies over the… pic.twitter.com/De1Htj1IMs

— Suppressed News. (@SuppressedNws1) March 22, 2026

Até a última atualização, não havia confirmação sobre o paradeiro do caça nem sobre o país de origem. O modelo é utilizado tanto pelos Estados Unidos quanto por Israel, que ainda não comentaram o caso.

O episódio ocorre poucos dias após a Guarda Revolucionária afirmar ter atacado um caça F-35 dos Estados Unidos, considerado um dos mais modernos do mundo. Na ocasião, segundo a imprensa internacional, a aeronave precisou realizar um pouso de emergência em uma base americana no Oriente Médio.

O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã chegou ao 23º dia neste domingo, sem indicação de trégua. As trocas de ataques seguem frequentes, com impactos em territórios iranianos e israelenses. Em resposta à presença militar americana, Teerã tem lançado mísseis e drones contra diferentes países da região.

Nesse contexto, aeronaves militares, incluindo F-15 e outros modelos, realizam voos diários sobre o Irã e o Golfo Pérsico em missões de vigilância e bombardeio.